Деякі українці не можуть оформити пенсійні виплати: що відбувається

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що йдеться не лише про кілька сотень пенсіонерів, бо потенційно таких громадян може бути значно більше.

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Громадяни України, які свого часу виїхали на заробітки в Росію і заробили там страховий стаж, тепер стикаються з такою проблемою, що не можуть оформити собі пенсії в Україні. Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак.

Вона пояснила, що українці, які жили в Росії або в окупованому Криму, а потім повернулися на підконтрольну територію, стикаються з проблемами нарахування та виплати пенсій.

"Фактично у громадян, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, немає можливості оформити пенсію. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду РФ про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію", — сказала чиновниця.

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За її словами, під час повномасштабної війни Україна не може отримати ці дані від РФ. Тобто фактично наша країна не може оформити пенсійні виплати деяким людям.

Марчак розповіла, що йдеться не лише про кілька сотень пенсіонерів — потенційно таких громадян може бути значно більше.

"Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між РФ і Україною. Тому в нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії", — підкреслила Дар'я Марчак.

Раніше Фокус розповідав, хто з українців може розраховувати на надбавку до пенсії у 2023 році. Виплати залежать одразу від кількох чинників. Деякі нараховуються до розміру пенсії автоматично, а за деякими потрібно особисто звертатися до ПФУ.

Також нещодавно в Кабміні України пояснили, коли пенсіонерам проіндексують пенсії та субсидії. Так, за інформацією Міністерства соціальної політики, індексація пенсійних виплат намічена на 1 березня, однак визначити терміни можна буде після затвердження держбюджету, який залежатиме від рівня інфляції в країні.