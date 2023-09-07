Україна збільшує продажі м'яса за кордон: де вже продають українську курятину

З початку 2023 року Україні вдалося наростити поставки м'яса на зовнішні ринки на 9,5% — до 288 тисяч тонн.

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Український експорт м'яса птиці в серпні 2023 року становив 39,5 тисяч тонн — це на 3,6 тисяч тонн більше, ніж місяцем раніше. Як свідчать дані митної статистики, обсяг експорту в останній місяць літа був найбільшим за підсумками одного календарного місяця з початку цього року.

Зазначається, роком раніше в серпні Україні вдалося вивезти за кордон лише 30 тисяч тонн курятини.

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Головними покупцями є такі країни, як:

Нідерланди;

Саудівська Аравія;

Словаччина.

Як Україна експортувала м'ясо у 2023 році Фото: державна митна служба

До слова, за підсумками семи місяців цього року Україна відправила за кордон 288 тисяч тонн курятини. Експортери заробили на цьому 539 мільйонів доларів.

Порівняно із січнем-серпнем 2022 року експорт курятини в натуральному обсязі збільшився на 9,5%, водночас у грошовому обчисленні зменшився на 8%. Причина: зниження середньої ціни реалізації в другому півріччі 2022 року.

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Так, якщо за перші півроку 2022 року середня ціна українського експорту м'яса птиці була на рівні 2,2 долара за кілограм, то вже на початку 2023 року вартість знизилася до 1,7 долара/кілограм. Але навесні ціна знову зросла: з травня по липень експорт курятини коштував майже 2 долари, а в серпні знизився до 1,88 доларів.

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У липні цінники на яловичину та свинину зросли лише на 0,2-0,5%, а на м'ясо птиці та сало зменшилися на 0,1-1,3%. Виняток становили курячі стегна, які протягом липня подешевшали на 4,03 грн/кг, та свиняча грудинка — на 2,47 грн/кг.

Але якщо придивитися до даних на початок року, то побачимо, що роздрібні ціни на м'ясо суттєво зросли — від 1,9% до 32,4%. Наприклад:

у липні яловичі ребра коштували 160,48 грн/кг (+13,2% порівняно із січнем 2023 року);

яловичий гуляш — 245,16 грн/кг (+3,2%);

курячі гомілки — 77,49 грн/кг (+8,9%);

курячі стегна — 105,11 грн/кг (+7,5%);

куряче філе — 143,93 грн/кг (+4,0%).

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