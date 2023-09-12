Пенсії в Україні: в ПФУ пояснили, хто не зможе вийти на відпочинок у 60 років

Законодавство дозволяє громадянам виходитина пенсію за віком у 60, 63 або 65 років. Однак стаж, необхідний для призначення виплат, щороку збільшується.

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На пенсію у 60 років не зможуть вийти ті українці, які не мають достатньої кількості страхового стажу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Зазначили, що стаття 26 Закону України від 09.07.2003 No 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначає вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Стаж для виходу на пенсію

У 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років страхового стажу, який збільшується щороку. Зокрема, у 2028 році потрібно буде мати 35 років стажу для того, аби піти на відпочинок при досягненні 60 років.

При досягненні 60 років, проте без наявності 30 років стажу, людина має право на призначення пенсії після досягнення 63-річного віку та за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Для того, аби вийти на пенсію у 65 років потрібно мати 15 років страхового стажу.

Зазначили, що за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування обчислюється страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, а за роботу до 1 січня 2004 року — на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

Важливо

Частина українських пенсіонерів може отримати доплати: від чого залежить розмір пенсії

Розмір пенсії за віком

Для кожного пенсіонера індивідуально визначається розмір пенсії. Зокрема, він залежить від набутого стажу та отриманої заробітної плати.

Призначення пенсії за віком

Пенсія за віком може бути призначеною за зверненням людини з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку в тому випадку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

До сервісного центру ПФУ можна подати відповідну заяву та пакет документів. Також це можна зробити в електронній формі через вебпортал електронних послуг Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, то пенсію за віком можуть призначити автоматично.

Нагадаємо, працівники закладів освіти можуть вийти на пенсію у 55 років. Для цього їм необхідно мати певну кількість стажу.

8 вересня перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак розповіла, що українці, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з РФ, можуть мати проблеми з пенсіями, якщо вони отримували виплати від РФ.