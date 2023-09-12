Обсяги зросли в 12 разів: Німеччина продовжує купувати російську нафту через Індію

Західні держави ввели обмеження ціни на російську нафту, яке вони хочуть забезпечити на міжнародному рівні, використовуючи свою ринкову владу в судноплавному і страховому секторах.

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Німеччина продовжує здійснювати імпорт російської нафти через посередництво Індії. У 2023 році обсяг імпорту зріс у понад 12 разів. Про це пише Spiegel.

Згідно з інформацією Федерального статистичного управління, імпорт товарів до Німеччини з Індії збільшився більш ніж у 12 разів за перші сім місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), Індія зі свого боку активно закуповує великі обсяги сирої нафти з Росії.

Імпорт з Індії "здебільшого складався з газойлів, використовуваних для виробництва дизельного або пічного палива", пояснили статисти. Індія виробляє ці газойли із сирої нафти, яку країна закуповує у великих кількостях у Росії з початку війни.

Через війну в Україні та напружені міжнародні відносини, Німеччина призупинила прямий імпорт нафти з Росії. Також деякі західні країни запровадили обмеження на ціну російської нафти, прагнучи керувати її світовою вартістю через свої можливості у сфері морської торгівлі та страхування.

Однак, як писав Фокус, США не бачать занепокоєння через російську нафту і вважають, що введені санкції діють.

Тим часом у південних регіонах Росії вже помітили дефіцит пального. Експерти Фокуса пояснили початок паливної кризи у країни-агресора і назвали РФ країною порожньої бензоколонки.