Пенсії в Україні: хто в 2023 році може вийти на відпочинок у 60 років та як оформити виплати

Дата отримання першої пенсії за віком залежить від того, коли саме громадянин почав її оформлювати. Щоб прискорити цей процес, можна особисто не відвідувати Пенсійний фонд, а оформити заяву в електронному вигляді.

Related video

У Пенсійному фонді розробили докладну інструкцію, яка пояснює громадянам порядок дій для оформлення пенсії за віком. При цьому вказується, що процедуру можна пройти у будь-якому територіальному підрозділі, подавши заяву у друкованому або електронному вигляді. Про деталі оформлення пенсії та отримання виплат ідеться у дописі в Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області.

У дописі вказано, що у 2023 році на пенсію за віком мають право вийти особи, яким виповнилось 60 років і які мають 30 років страхового стажу. Зазначимо, страховий стаж — це час, протягом якого громадянин щомісяця сплачував страхові внески, беручи участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні.

Дата першої виплати пенсії залежить від того, коли саме людина звернулась до відділення Пенсійного фонду:

якщо звернення відбулось протягом трьох місяців після 60 дня народження, то пенсію призначать вже з наступного дня після річниці;

якщо пізніше, то пенсія призначиться з наступного дня.

Також наголошується — наразі працює екстериторіальний принцип прийняття заяв. Тобто громадянин може мати місце реєстрації у іншій області, а подати заяву у тій, де зараз мешкає.

Пенсія 2023 за віком: які документи потрібні

Щоб оформити пенсію за віком, у Пенсійний фонд потрібно подати наступний набір документів:

паспорт для ідентифікації особи;

ідентифікаційний код (тобто реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання на денній формі тощо);

реквізити банківської картки (якщо громадянин планує отримувати пенсію на картку);

фотографія для пенсійного посвідчення;

якщо жінка змінила прізвище, то додати свідоцтво про шлюб;

довідка про розмір заробітної плати протягом останніх 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням).

Пенсія за віком: як подати заяву Фото: Пенсійний фонд

Пенсія за віком: подання заяви

Заява на оформлення пенсії може подаватись у двох формах на вибір людини — або особисто у відділенні Пенсійного фонду, або у електронній формі через вебпортал фонду.

Відомство підготувало спеціальну інструкцію, у якій детально описано кроки для подання електронної заяви.

Нагадуємо, в Україні мінімальна та максимальна пенсія за віком відрізняється у 10 разів, свідчить інфографіка, опублікована Фокусом. Також є певний відсоток людей, які отримують не пенсію, а соціальні виплати: це стається тоді, коли людина не має страхового стажу. Між тим у 2024 році планується черговий перерахунок пенсії: прогнозують збільшення мінімальних виплат.