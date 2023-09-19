Щоб зимою – тепло. Скільки газу в українських сховищах та чи вистачить до весни

В Україні триває сезон підготовки до опалювального сезону, і газові сховища продовжують отримувати нові обсяги блакитного полива. Проте серед ризиків – обстріли української ГТС російськими ракетами та можливе припинення транзиту російського газу. Наскільки значущі ці ризики та чи зможе Україна впоратися з їх наслідками?

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Новий опалювальний сезон Україна має пройти без виникнення особливих проблем, про що кажуть у НАК "Нафтогаз України" та в уряді. Ще навесні прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав, що до початку опалювального сезону у газових сховищах має бути понад 14 млрд кубометрів. Вже в середині серпня в підземні сховища закачали більше 13 млрд кубометрів. Зараз, згідно з оцінками експертів, у сховищах вже понад 14 млрд кубометрів, проте не весь газ – український, частина газу знаходиться там в режимі "митного складу" та належить європейським компаніям і призначена для споживачів кількох європейських країн. Фокус дослідив, скільки газу вже має Україна на зиму та яким може бути новий опалювальний сезон 2023-2024 років.

Свій газ, чужий газ: скільки газу матиме Україна на опалювальний сезон

Станом на середину вересня 2023 року у підземних сховищах України вже 14,2 млрд кубометрів газу, каже Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

"Маємо у сховищах 14,2 мільярди з урахуванням митного складу і шортхолу. Тобто, реально ми маємо не 14,2 млрд куб, а 12,2 мільярдів, тому що 2 мільярди – це митний склад і шортхол. Тому це треба враховувати", — каже Володимир Омельченко. Він пояснює: зараз Європейський Союз використовує українські потужності підземних сховищ для закачки свого газу, який буде згодом спрямований до європейських споживачів.

У підземні сховища закачується не лише газ для українських споживачів, але і газ для європейців Фото: УНІАН

Раніше у ОГТСУ повідомляли, що у серпні 2023 року імпорт природного газу до України склав 1,096 млрд куб. м, з яких 66% надійшло до зберігання в режимі "митний склад". За послугою short-haul з метою закачування на "митний склад" надійшло 34%. Лідером у транспортуванні газу до України в минулому місяці стала Словаччина, з якої надійшло 611,8 млн куб. м або 56% від усіх обсягів серпня. Обсяги з угорського напряму склали 215,9 млн куб. м (близько 20%), із Молдови надійшло 166,9 млн куб. м (15%), а з Польщі — 98,4 млн куб. м (9%). За словами міністра енергетики Германа Галущенка, в Європі підземні сховища газу заповнено на близько 92% своєї потужності. Тому можливості Укртрансгазу зі зберігання газу в ПСГ та послуга "short-haul", яку надає Оператор ГТС, робить потенціал України як газового хабу привабливим для європейських трейдерів.

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Власних запасів газу у України поки ще менше, ніж заплановано. Проте експерти кажуть, що ніякої газової кризи очікувати не варто.

"Мені здається, що більш-менш ми проскочимо цей сезон, якщо не буде аномальних холодів. Звісно, що завжди краще мати про запас, що називається, Але з урахуванням того, що ще можна більше закачати газу, то, я думаю, що більш-менш вийдемо на задовільний рівень запасів природного газу", — вважає енергоексперт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Експерти вважають, що дефіциту газу Україні вдасться уникнути Фото: Getty Images

Тож, ймовірно, закачаного в українські підземні сховища газу має вистачити на опалювальний сезон, кажуть опитані Фокусом експерти.

В Україні цієї зими буде достатньо газу для забезпечення потреб споживачів, кажуть експерти

"Я не бачу суттєвих проблем з газом зараз. Звісно, з 14 млрд кубометрів, що закачали, більш як 2 мільярди належать приватним компаніям, і "Нафтогаз" до цього газу не має жодного відношення. Але, з іншого боку, я розумію, що є достатня кількість газу загалом, і газ продовжує докачуватись, і я думаю, що Україна буде достатньо забезпечена газом", — впевнений Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Стоп транзит? Чи готова українська ГТС до зупинки транзиту російського газу

Одним з ризиків минулої зими експерти називали можливу зупинку Росією транзиту свого газу територією України. Цієї зими цей ризик нікуди не подівся, адже війна триває і Україна може очікувати від держави-агресорки будь-яких провокацій, зокрема і що стосуються припинення постачання газу європейським споживачам, який надходить до ЄС через українську газотранспортну систему.

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Нульовий транзит. Чим загрожує зупинка транзиту російського газу по Україні

Проте у Міненерго нещодавно заявили, що провели стрес-тестування ГТС. "Українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу. Таку незалежну технічну оцінку надано міжнародною експертною групою після проведення моделювання роботи ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій та зупинки транзиту російського газу", — повідомили в Міненерго.

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"Ризики, що Росія піде на зупинку транзиту, завжди є. Важливо просто правильно оцінювати ці ризики. На мій погляд, вони, можливо, перевищують 30%. Безумовно, до цього потрібно готуватися. І ці стрес-тести – вони, дійсно, були дуже важливі. І вони продемонстрували те, що якихось критичних проблем для української газотранспортної системи в разі припинення російського транзиту не буде. Це найважливіший висновок, тому що українська газотранспортна система сьогодні має достатньо багато профіцитних потужностей з транспорту природного газу. І вона може їх використовувати у разі припинення транзиту, може застосовувати інші режими роботи", — каже Володимир Омельченко.

Ще одним ризиком третьої вже воєнної зими є можливі ракетні обстріли газової інфраструктури. Проте експерти кажуть, що, по-перше, поки триває транзит, такі обстріли саме ГТС малоймовірні. По-друге, навіть в разі влучання у певні сегменти ГТС, це не спричинить таких катастрофічних наслідків, як при влучанні у потужності електроенергетичної галузі.

Експерти кажуть: бити ракетами по ГТС росіяни можуть, проте, скоріше, після зупинки транзиту російського газу, тобто в умовах "нульового транзиту" Фото: УНІАН

"Ті удари по газовій інфраструктурі, що були минулого року, вони стосувалися газовидобуваючих об’єктів, не газотранспортної системи. Газотранспорту інфраструктуру росіяни намагаються не чіпати поки що. Чому? Тому що йде ж транзит їхнього газу в Європу. Так, він там мінімальний, , але тим не менше, він є. Але якщо буде прийнято рішення про припинення транзиту, то сплановані обстріли нашої ГТС можливі", — вважає Михайло Гончар.

Проте експерти вважають, що навіть за умови обстрілів газотранспортної системи, ступінь пошкоджень ГТС внаслідок обстрілів буде в рази меншою за шкоду, завдану ракетними ударами ЗС РФ вітчизняним електромережам та електростанціям.

Росіяни можуть вдатися до обстрілів української ГТС, проте суттєвих наслідків для споживачів не буде, впевнені експерти

"Якщо чесно, я буду дуже радий, якщо частина тих ракет і дронів, які спрямовані на електроенергетику, будуть переспрямовані на газотранспортну систему. Тому що результату це росіянам не дасть ніякого. Тобто наша газотранспортна система значно менш вразлива, ніж електроенергетична система. Тому ефективність цих ударів буде значно нижчою. І я абсолютно певен, що серйозної шкоди газовій системі із наслідками для споживачів завдано не буде", — каже Олександр Харченко.

Ціна газу. Як можуть змінитися ціни на газ та опалення в Україні

Новий опалювальний сезон в Україні міг би "подарувати" споживачам і нові платіжки. Проте поки що вартість газу для населення та для підприємств теплокомуненерго лишається такою ж, як і минулого року. Адже дію Положення про покладання спеціальних зобов’язань на ринку природного газу (ПСО) Кабмін продовжив до 15 квітня 2024 року.

Що в підсумку? Виробники тепла та гарячої води отримуватимуть від НАК "Нафтогаз України" газ за тарифом 7420 грн за тисячу кубометрів. Для населення ГК "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб. м (із ПДВ) до 1 травня 2024 року, повідомили у "Нафтогазі".

Вартість газу для споживачів має залишатися на рівні ціни минулого сезону Фото: УНІАН

А от якою буде в новому сезоні вартість опалення у багатоквартирних будинках, залежить не лише від ціни на газ, але й від місцевої влади. Наприклад, наразі підприємство "Київтеплоенерго", яке забезпечує гарячою водою та теплом мешканців столиці, повідомляє про ті ж тарифи, що діяли і минулого опалювального сезону, а саме: 97,89 грн за кубометр гарячої води та 1654,41 грн за Гккал (за умови наявності лічильника тепла).

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"Тарифи на опалення виставляються місцевою владою, це від місцевої влади більше залежить, якими вони будуть в новому сезоні. Але я не бачу жодних передумов для реформування цін. Якщо є заява "Нафтогазу", що до кінця квітня ціни не змінюються, то, скоріше за все, так і буде, і лише потім можливий перегляд. Але з економічної точки зору, ми так розуміємо, що якби не підтримка державного бюджету, то повинні були б тарифи зростати", — пояснив Олександр Харченко.