Використовують тіньовий флот: РФ досі транспортує нафту за допомогою компаній ЄС, — Bloomberg

За даними журналістів, близько 2/3 сирої російської нафти і пального транспортують судна, які застраховані або належать компаніям у державах Групи семи і союзникам, що запровадили цінову межу.

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Європейські компанії продовжують транспортувати російську нафту, незважаючи на встановлені обмеження в цінових межах. Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт розташованого в Гельсінкі Центру дослідження енергії та чистого повітря.

"Росія досі покладається на європейські послуги для транспортування своєї нафти, незважаючи на те, що ціни на російські поставки перевищують цінову межу, встановлену Групою семи", — йдеться в матеріалі.

Згідно зі звітом, більшу частину (приблизно дві третини) сирої російської нафти і паливних продуктів перевозять на суднах, які або застраховані, або перебувають у власності компаній із країн, що становлять Групу семи та їхніх союзників, де встановлено обмеження на ціну.

"Це показує, що Москва досі активно використовує європейську транспортну сферу", — стверджує Bloomberg.

Встановлення цінових обмежень мало на меті зберегти наявність російської нафти на світовому ринку, при цьому значно знижуючи доходи Російської Федерації.

"Крім використання європейських суден, Росія також зібрала так званий тіньовий флот танкерів, що діють поза юрисдикцією держав, які ввели санкції. Вони зазвичай перевозять нафту на менші відстані, де той самий обсяг може транспортуватися меншою кількістю суден", — нагадує агентство.

Проте експерти підкреслюють, що країни недостатньо докладають зусиль для забезпечення дотримання встановлених обмежень на ціни на російську нафту.

"Більше ніж через використання "тіньового флоту", вплив обмеження ціни на нафту послаблює неспроможність урядів, які беруть участь, повною мірою примушувати до дотримання кордону і карати порушників", — сказав один з авторів звіту Ісаак Леві.

Як відомо, встановлений ціновий ліміт на російську нафту становить $60 за барель, проте останнім часом він наближається до рівня в сто доларів.

Ціна на російську сиру нафту може перевищувати межу, якщо послуги західних компаній не залучені", — пояснює Bloomberg.

Нагадаємо, вперше в історії російська сира нафта прибула в пакистанське місто Карачі 11 червня 2023 року. Тоді ж уряд країни заявляв про плани імпортувати з РФ по 100 тисяч барелів нафти.

Також нагадаємо, що з 5 грудня діє стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження були введені країнами Євросоюзу, "Великою сімкою" (G7) та Австралією, через повномасштабну війну РФ проти України.

Також Фокус розбирався, як зміниться вартість російської нафти і якими будуть наслідки обвалу цін після введення антиросійських санкцій з боку ЄС та інших країн.