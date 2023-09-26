Надбавки та додаткові виплати до 2100 гривень: які зміни чекають на пенсіонерів у жовтні

Підвищення пенсій не відбудеться у жовтні. Проте деякі літні люди отримають додаткові виплати.

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У жовтні деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати доплату до пенсії. Про це повідомило видання "На пенсії".

Зазначили, що на жовтень не заплановане підвищення пенсійних виплат, проте деякі пенсіонери отримають надбавки до пенсії.

"Розмір виплат для більшості українців не зміниться, крім кількох категорій", — йшлося в повідомленні.

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Зокрема, доплату до пенсії в жовтні отримають пенсіонери, яким виповниться 70, 75 або 80 років. Розмір підвищення становитиме від 300 до 570 гривень.

Крім цього, деякі пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, зможуть отримати у жовтні виплати в розмірі 2093 гривень. Проте це стосуватиметься лише тих, хто з будь-яких причин не отримував своєї пенсії протягом декількох місяців. Ці виплати літні люди отримають не замість пенсій, а як доплату. На додаткові виплати з державного бюджету України виділили мільярд гривень.

Додали, що протягом 2023 року тричі підвищували пенсійні виплати. Зокрема, у березні та липні відбулися дві індексації пенсій. А у квітні здійснили перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, що пенсію за віком можна оформити особисто або онлайн. У 60 років на пенсію зможуть вийти ті літні люди, які мають щонайменше 30 років страхового стажу.

Українці, які мають статус учасника бойових дій, мають право на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, який встановлений для тих, хто втратив працездатність. Таким чином УБД можуть розраховувати на надбавку в розмірі 523,25 гривні. Крім цього, загальний розмір пенсійних виплат УБД не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму — 4395, 30 гривні.