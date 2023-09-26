Надбавки и дополнительные выплаты до 2100 гривен: какие изменения ждут пенсионеров в октябре

Повышение пенсий не произойдет в октябре. Однако некоторые пожилые люди получат дополнительные выплаты.

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В октябре некоторые категории пенсионеров смогут получить доплату к пенсии. Об этом сообщило издание "На пенсии".

Отметили, что на октябрь не запланировано повышение пенсионных выплат, однако некоторые пенсионеры получат надбавки к пенсии.

"Размер выплат для большинства украинцев не изменится, кроме нескольких категорий", — говорилось в сообщении.

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Пенсии в Украине: как узнать размер будущей выплаты и можно ли ее увеличить

В частности, доплату к пенсии в октябре получат пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Размер повышения составит от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, некоторые пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, смогут получить в октябре выплаты в размере 2093 гривен. Однако это будет касаться только тех, кто по каким-либо причинам не получал своей пенсии в течение нескольких месяцев. Эти выплаты пожилые люди получат не вместо пенсий, а как доплату. На дополнительные выплаты из государственного бюджета Украины выделили миллиард гривен.

Добавили, что в течение 2023 года трижды повышали пенсионные выплаты. В частности, в марте и июле состоялись две индексации пенсий. А в апреле осуществили перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсию по возрасту можно оформить лично или онлайн. В 60 лет на пенсию смогут выйти те пожилые люди, которые имеют не менее 30 лет страхового стажа.

Украинцы, которые имеют статус участника боевых действий, имеют право на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, который установлен для тех, кто потерял трудоспособность. Таким образом УБД могут рассчитывать на надбавку в размере 523,25 гривны. Кроме этого, общий размер пенсионных выплат УБД не может быть ниже 210% прожиточного минимума — 4395, 30 гривны.