Українцям з одного міста виплачуватимуть майже 4 тисячі гривень допомоги: кому пощастить
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, кому з українців нададуть оновлену суму допомоги від однієї з благодійних організацій.
З 11 жовтня деяким українцям почнуть виплачувати оновлену багатоцільову грошову допомогу. Йдеться про громадян, як отримують фінансову підтримку від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Про це 10 жовтня 2023 року повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
У відомстві пояснили, що з 1 жовтня в Україні запроваджена нова сума виплат багатоцільової грошової допомоги. Благодійні фонди, зокрема й Міжнародна організація з міграції виплачує громадянам по 3,6 тисячі гривень впродовж трьох місяців.Важливо
"Зміни відбулися через те, що попередня сума у розмірі 2 200 гривень є недостатньою для покриття базових потреб громадян. Тому розмір виплат був переглянутий. Цей процес буде регулярним, із коригуванням відповідно до значних цінових змін", — пояснили у Міністерстві.
Там також пояснили, що українці, які мають право на виплату фінансової допомоги та зареєструються після 1 жовтня, отримають вже 3,6 тисячі гривень. А людям, які реєструвалися на виплати до цієї дати, виплатять 2 200 гривень на кожного члена сім'ї.
Водночас у Харкові Міжнародна організація з міграції почне приймати заявки на виплату фінансової допомоги з 11 жовтня. У Мінреінтеграції радять українцям дізнаватися усі деталі щодо цієї програми за наступними телефонами:
- (095) 106-55-55;
- (096) 106-55-55;
- 0 800 210 555.
Переселенцям оплатять оренду житла
5 жовтня стало відомо, що благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надаватимуть кошти внутрішнім переселенцям на оренду житла. Гроші українцям нараховуватимуть впродовж шести місяців.
Відомо, що кошти отримають переселенці, які наразі живуть у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Подавати заявку можна лише особисто.
Також Фокус розповідав, що Естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тисячі гривень. Ця програма діє у наступних регіонах:
- у Запорізькій області;
- у Донецькій області;
- у Луганській області;
- у Харківській області;
- у Херсонській області;
- у Миколаївській області.
Також нагадаємо, що у Сумах місцевим жителям виплачують по 6 660 тисяч гривень.