Нові виплати для українців: кому оплатять оренду житла

Один із благодійних фондів в Україні реалізовує нову програму допомоги переселенцям у партнерстві з ООН. В рамках проєкту ВПО з трьох регіонів отримуватимуть гроші на оренду житла.

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Вимушених переселенців в Україні продовжує підтримувати не тільки держава, а й благодійні та міжнародні організації. Зокрема, благодійний фонд "Право на захист" спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нададуть грошову допомогу громадянам, яким потрібно орендувати житло. Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, внутрішнім переселенцям та їхнім родинам впродовж пів року відшкодовуватимуть вартість оренди житла.

Хто отримає допомогу

Відомо, що кошти надаватимуть переселенцям у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях. Зазначається, що орендувати житло допоможуть родинам переселенців, які залишили постійне місце проживання після 24 лютого 2022 року та ще не користувалися цільовою грошовою допомогою на оренду житла від інших громадських організацій. Також люди мають належати до однієї з наступних категорій населення:

живуть у місці компактного поселення, але хочуть продовжити оренду житла після завершення програми;

живуть у місці компактного поселення, яке планують розформувати;

перебувають під ризиком виселення/втрати орендованого житла;

нещодавно переміщені родини, які не бажають жити в мобільних пунктах.

Пріоритет надаватимуть:

родинам, які має лише одного з батьків (або батька, або матір) з однією або більше дитиною віком до 18 років або з особами похилого віку від 55 років;

родинам, які очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родинам з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

родинам, які опікуються дітьми без супроводу.

Як подати заявку на отримання допомоги

На сайті благодійного фонду вказується, що подавати заявку громадяни можуть лише особисто, тобто онлайн реєстрація для українців недоступна.

"Для подання заявки необхідна особиста присутність усіх членів родини у пункті збору даних. Сім'ї з маломобільними людьми, які не можуть прибути до пункту збору даних, можна подати заявку за оригіналами документів та за умови надання медичної довідки, що підтверджує медичний стан", — йдеться у повідомленні.

Важливо

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Пункт, у якому українці реєструватимуться на отримання грошової допомоги, вже працює у Кропивницькому. Його можна знайти за адресою: вулиця. Пашутинська, 31-а, офісне приміщення (біля ЦНАПу). Пункт працює з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 18:00.

Водночас у Києві та Черкасах працюють мобільні групи. Їхні адреси можна уточнити за телефоном: 0 800 750 104.

Раніше Фокус писав, що переселенцям в Україні хочуть дозволити безплатно користуватися громадським транспортом. Також нещодавно українська влада позбавила українців за кордоном виплат від держави, які вони отримували, як ВПО.