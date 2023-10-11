Ціни на м'ясо та молоко в Україні зростають: що відбувається

Роздрібні ціни на яловичину, свинину та м’ясо птиці в продуктових супермаркетах у вересні зросли на 2,9% – 44,1%, порівняно з вереснем 2022 року. Найбільше подорожчали свинина та сало. Вартість молочки теж збільшилась. Така динаміка збережеться і в наступні місяці, кажуть опитані Фокусом експерти.

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Найменше за рік – з вересня минулого по вересень цього року – подорожчала курятина (на 2,9-13,7%), а найбільше – свинина та сало (на 14,2-44,1%). Про це пише Фокус у новій статті "Без м’яса, але з гречкою. Чому в Україні зростають ціни та чи є шанс на зниження вартості продуктів".

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", ціни на курячі гомілки додали за рік 2,9% до 74,95 грн/кг, а куряче філе – 13,7% – до 152,30 грн/кг. Яловичі ребра з вересня минулого по вересень цього року подорожчали на 16,7% до 160,48 грн/кг. Сало (солоне і домашнє) за рік зросло в ціні на 22,5% і 44,1% відповідно і продавалося по 271,50 грн/кг і 254,00 грн/кг. Свинячі ошийок та лопатка стали дорожчими на 24,7-27,3% і коштували 257,38 грн/кг та 194,29 грн/кг відповідно.

Сало домашнє за рік подорожчало на 44% і на кінець вересня коштувало понад 250 грн/кг Фото: "Спутник"

У супермаркетах діють акції, тому часто можна купити м’ясо за дешевшими цінами. Зокрема, вартість свинячих лопаток у різних супермаркетах нині така:

Екомаркет — 179,9 грн/кг;

NOVUS — 140 грн/кг;

VARUS — 179 грн/кг;

Ашан — 166,95 грн/кг

"Як і прогнозували науковці Інституту аграрної економіки, у вересні 2023 року порівняно з серпнем цього ж року ціни на основні види м’яса у торговельній мережі суттєво не змінилися. Це обумовлено стабільним попитом та достатньою пропозицією продукції. За винятком курячої тушки та філе курячого і сала солоного, які додали в ціні на 3,5%, 3,8% і 7,8% відповідно, порівняно з серпнем 2023 року", — зауважила Фокусу провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ Наталія Копитець.

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Яловичина залишається незмінною в ціні вже декілька місяців поспіль. "За даними Мінфіну, середня ціна на яловичий гуляш становить 245 грн/кг. Останній раз ціна змінювалась в липні. Незмінна ціна підкріплена низьким попитом через економічну неспроможність населення споживати цей вид продукту на постійній основі", — пояснив Фокусу аналітик УКАБ Максим Гопка.

У вересні дещо подорожчала молочка. "На молоко ціни в середньому зросли на 2,3%, масло вершкове 73% збільшилось в ціні на 4%. На сьогоднішній день ціни в середньому такі: молоко – 39,9 грн/0,9 л, сметана – 45,90-38,95/350 г, масло вершкове — 69,24 грн/200 г", — додав Гопка.

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Утім, ціна на сметану залежить від виробника. Так, 200г 15% коштує:

Сметана Auchan — 19,9 грн;

"Простонаше" — 19,9 грн;

President — 15,99 грн;

"Злагода" — 20,9 грн;

"Простоквашино" — 22,7 грн.

Чому дорожчає м’ясо та молочка й чого чекати далі

Зростання цін на основні види м’яса відбулося в результаті скорочення поголів’я худоби через бойові дії та за рахунок окупації значних територій. Разом з тим, зросли витрати на логістику та паливо, а також подорожчали корми та електроенергія, пояснили Фокусу в ІАЕ. Крім того, виробники закладають у кінцеву ціну товарів ризик девальвації гривні після того, як НБУ відпустив курс, кажуть у ВАР.

"Багато хто буде закладати трохи вищу ціну на долар, враховуючи, що все обладнання, наприклад, для молочно-товарних ферм чи для свиноферм, а ще для хлібозаводів здіснюється через валюту, бо це іноземне обладнання і комплектуючі – це впливатиме на ціни на кінцеві продукти", — сказав у коментарі Фокусу заступник голови ВАР Денис Марчук.

Молоко в Україні подорожчає через зменшення поголів'я ВРХ, а також через те, що виробники закладають у ціну ризик девальвації гривні Фото: Freepik

Науковці ІАЕ прогнозують підвищення цін на основні види м’яса у торговельній мережі до 5 % у жовтні-листопаді через зростання попиту та собівартості продукції.

Молочка теж традиційно дорожчає з наближенням холодів. "Закінчився сезон великого молока, великих надоїв, — продовжує Марчук. — У вересні і через зменшення кількості поголів’я, і через посушливий період, кількість молока зменшилась. У вересні ціни закупівельні підросли на близько 4,5 – 5%. В жовтні-листопаді може ще зрости на 10 – 15%".

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Нагадаємо, рівень споживчої інфляції в річному вимірі в Україні минулого вересня становив 7,1%. Це істотно нижче липневого прогнозу Національного банку України. Однак надалі основний фактор, який сприяв уповільненню темпів інфляції, вже не діятиме.

Також Фокус писав, що в Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки. Це має вплинути й на ціни: популярна серед українців крупа може подешевшати.