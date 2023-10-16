Перевірять усе: в Україні планують провести масову оцінку землі

Дані, отримані під час оцінки земель, призначені для використання як бази оподаткування плати за землю.

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В Україні стартує пілотний проєкт, у рамках якого відбудеться масова оцінка всіх земель. Передбачається, що він триватиме майже рік. Про це йдеться в постанові Кабміну України №1078.

Так, у документі зазначено, що масова оцінка земель передбачає, що будуть встановлені ціни на земельні ділянки та інші об'єкти нерухомого майна, які знаходяться на них. Також уряд хоче провести оцінку речових прав або встановити розміри плат за користування чужими земельними ділянками.

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У постанові також зазначається, що геоінформаційна система масової оцінки земель допоможе забезпечити:

первинне проведення масової оцінки земель (розрахунок показників масової оцінки земель) всієї території України на певну дату;

можливість оновлення (не рідше одного разу на два роки) показників масової оцінки земель;

формування результатів масової оцінки земель, у яких не буде інформації з обмеженим доступом (персональні дані), у текстовому, графічному, картографічному та табличному вигляді за допомогою програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель;

оприлюднення результатів масової оцінки земель на офіційному вебсайті Держгеокадастру.

За інформацією представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, пілотний урядовий проєкт з оцінки землі триватиме близько 11 місяців.

Скільки коштує земля в Україні

Навіть під час повномасштабної війни інвестори продовжують цікавитися сільськогосподарською землею, а на тлі цього земельні ділянки дорожчають. Так, 6 жовтня 2023 року у пресслужбі Мінагрополітики розповіли, що найдорожча земля зараз у трьох областях:

Івано-Франківської;

Львівській;

Тернопільській.

За даними відомства, у Львівській області за гектар землі просять 1 450 доларів, в Івано-Франківській — близько 2 тисяч, а в Тернопільській — 1 400.

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"Це показник того, що є попит на землю, і ціна не стоїть на місці. Ринок землі працює", — зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

До слова, з 1 січня 2024 року купувати сільськогосподарські ділянки зможуть юридичні особи. Зараз таке право є тільки у фізосіб, але у власності у них може бути не більше 100 гектарів землі. Також Фокус писав, як купити або орендувати ділянку землі під час війни в Україні.