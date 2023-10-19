Потрібен правильний підхід: у НБУ пояснили, як Україні уникнути кризи після війни

Залучені зараз ресурси, як вважають в НБУ, потрібно зосереджувати на восьми сферах, які допоможуть уникнути економічної кризи вже після війни.

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Україні вже зараз слід готуватися до нових економічних викликів, які з'являться після війни. Зокрема, нашій країні необхідно підготувати фундамент для макроекономічної та фінансової стабільності для післявоєнного зростання. Про це заявив в інтерв'ю виданню Global Finance голова Нацбанку України Андрій Пишний.

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"Військові перемоги можуть ввергати країни в економічну кризу. Нам необхідно уникнути цього", — підкреслив він.

За його словами, Нацбанк і уряд наближаються до кращих, більш стабільних макроекономічних умов у співпраці з партнерами, зокрема в рамках нової програми, підтримуваної МВФ.

Як зазначив Андрій Пишний, Україні знадобляться не тільки ресурси. Владі доведеться розв'язати питання, як ефективно їх використати в рамках післявоєнної відбудови. Зосередити всі зусилля потрібно на восьми сферах.

Перші дві — це безпека, а також макроекономічна та фінансова стабільність. Решта шість — це прогрес на шляху до членства в ЄС, пожвавлення кредитування, повернення біженців, регіональна політика, страхування від військових і політичних ризиків, а також цифрова трансформація.

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"Ми розуміємо, що післявоєнне відновлення — це довгий процес. Готуватися до нього потрібно вже зараз. Обговорення тривають. У НБУ найпотужніша аналітична команда в Україні, і ми шукаємо глобальну експертизу, яка підтримає нас на цьому шляху", — сказав Пишний.

Нагадаємо, у Національному банку вважають, що українська економіка 2023 року відновлюватиметься набагато швидше, ніж очікувалося раніше. Найголовніший ризик, який може похитнути всі позитивні прогнози — інтенсивність повномасштабної війни.

А в Міжнародному валютному фонді (МВФ) 11 жовтня оприлюднили новий прогноз для української економіки. За підрахунками аналітиків фонду, до кінця 2023 року показники економічного зростання України в умовах війни покращиться, але на 2%, тоді як у Кабміні прогнозують 3%.