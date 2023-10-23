Знайшли друзів: у Москві вирішили, як заробляти на газі без колективного ЄС

Російський монополіст "Газпром" має намір поставити додаткові обсяги газу своїм новим союзникам уже наступної зими. У компанії запевняють, що домовленості про постачання є постійними.

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Росія, яка втратила частину європейського ринку для збуту свого газу через повномасштабну агресію проти України, намагається компенсувати цю втрату за допомогою інших країн. Так, російський "Газпром" домовився про постійне додаткове постачання "блакитного палива" в Угорщину наступної зими. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Як сказав голова правління "Газпром" Олексій Міллер, цьогоріч додатковий обсяг поставок уже становив 1,3 мільярда кубічних метрів газу.

"У нас є домовленість про те, що ми постачатимемо на постійній основі додаткові обсяги в осінньо-зимовий період майбутньої зими", — сказав Міллер.

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До слова, глава угорського уряду Віктор Орбан є чи не єдиним лідером Європейського Союзу, який зберіг дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним і підтримує Москву від самого початку повномасштабної війни.

Крім того, ще 600 мільйонів кубів газу РФ також надасть Китаю. Поставки відбудуться до кінця 2023 року.

"Ми регулярно поставляємо додаткові обсяги на китайський ринок. До того ж ми робимо це вже кілька років поспіль. Цього року, я думаю, додатковий обсяг) становитиме 600 мільйонів кубометрів газу", — додав глава "Газпрому".

Візит Путіна до Китаю

Зазначимо, що співпраця між РФ, Китаєм та Угорщиною різко активізувалася після того, як 17 жовтня президент Росії Володимир Путін побував у Китаї, де три години спілкувався з головою КНР Сі Цзіньпіном. Після цього російський президент заявив, що у країн є "конкретний" план співпраці, вони нібито домовилися про "масштабні заходи".

На зустрічі з Путіним у Пекіні був і прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він під час розмови назвав війну в Україні "військовою операцією", а потім зробив спільне фото з лідером країни-агресора. При цьому в адміністрації відповіли на критику згадавши, що президент США Джо Байден багато разів зустрічався з Володимиром Путіним.

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В українському МЗС також прокоментували присутність Орбана на переговорах у Китаї. Міністр Дмитро Кулеба висловив сподівання, що угорський чиновник"принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним".

Нагадаємо також, що Росія активно торгує скрапленим природним газом із різними європейськими країнами. Як повідомляло наприкінці літа видання The Financial Times, за сім місяців 2023 року імпорт скрапленого газу з Росії до країн ЄС зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.