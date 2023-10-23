Нашли друзей: в Москве решили, как зарабатывать на газе без коллективного ЕС

Российский монополист "Газпром" собирается поставить дополнительные объемы газа своим новым союзникам уже будущей зимой. В компании уверяют, что договоренности о поставках являются постоянными.

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Россия, которая потеряла часть европейского рынка для сбыта своего газа из-за полномасштабной агрессии против Украины, пытается компенсировать эту потерю с помощью других стран. Так, российский "Газпром" договорился о постоянных дополнительных поставках "голубого топлива" в Венгрию будущей зимой. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Как сказал председатель правления "Газпром" Алексей Миллер, в этом году дополнительный объем поставок уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа.

"У нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период будущей зимы", – сказал Миллер.

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К слову, глава венгерского правительства Виктор Орбан является чуть ли не единственным лидером Европейского Союза, который сохранил дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и поддерживает Москву с самого начала полномасштабной войны.

Кроме того, еще 600 миллионов кубов газа РФ также предоставит Китаю. Поставки состоятся до конца 2023 года.

"Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. К тому же мы делаем это уже несколько лет подряд. В этом году, я думаю, дополнительный объем) составит 600 миллионов кубометров газа", – добавил глава "Газпрома".

Визит Путина в Китай

Отметим, что сотрудничество между РФ, Китаем и Венгрией резко активизировалось после того, как 17 октября президент России Владимир Путин побывал в Китае, где три часа общался с председателем КНР Си Цзиньпином. После этого российский президент заявил, что у стран есть "конкретный" план сотрудничества, они якобы договорились о "масштабных мероприятиях".

На встрече с Путиным в Пекине был и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он во время разговора назвал войну в Украине "военной операцией", а потом сделал совместное фото с лидером страны-агрессора. При этом в администрации ответили на критику вспомнив, что президент США Джо Байден много раз встречался с Владимиром Путиным.

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В украинском МИД также прокомментировали присутствие Орбана на переговорах в Китае. Министр Дмитрий Кулеба выразил надежду, что венгерский чиновник "по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".

Напомним также, что Россия активно торгует сжиженным природным газом с разными европейскими странами. Как сообщало в конце лето издание The Financial Times, за семь месяцев 2023 года импорт сжиженного газа из России в страны ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.