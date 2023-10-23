В Україні хочуть ввести абсолютно новий податок: кому доведеться поділитися з державою

Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, зміни потрібні для того, щоб легалізувати в Україні самозайнятих осіб, яких зараз понад 500 тисяч.

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Верховній Раді пропонують запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, які отримують фізичні особи в рамках окремих видів діяльності. Такий податок платитимуть, наприклад, таксисти, кур'єри і не тільки. Відповідний законопроєкт №10166 з'явився на сайті парламенту.

Що зміниться для українців

Відомо, що проєкт закону наразі надано для обговорення. Нардеп Ярослав Железняк, який є одним із творців законопроєкту, у своєму Telegram-каналі 23 жовтня пояснив, що зміни в законодавстві створять підґрунтя для спрощення умов для легалізації понад 500 тисяч самозайнятих осіб (кур'єрів, таксистів, майстрів манікюру, перукарів — загалом 20 видів діяльності). Плюс нововведення допоможе гармонізувати українське законодавство з Європейським Союзом.

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"Законом буде створено прозоре і зрозуміле регулювання діяльності онлайн-платформ. Адже в одних тільки Uber, Bolt, Uklon, Glovo — понад 300 тисяч самозайнятих водіїв і кур'єрів! Хоча таких платформ набагато більше і їхня кількість постійно зростає", — пояснив він.

Також держава зможе отримувати податкові дані і розуміти рівень доходів самозайнятих громадян, що дасть змогу вирішити проблему обліку готівкових надходжень.

"Це детінізація економіки та суттєвий крок уперед у діджиталізації податків", — підкреслив Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, переваги для держави такі:

додаткові надходження до бюджету;

створення можливості "просто платити податки" для понад 500 тисяч самозайнятих осіб;

створення зрозумілих умов діяльності "операторів цифрових платформ".

А для громадян законопроєкт створює такі вигідні умови:

спрощення та автоматизація обліку,

низький податок — 6% (для цієї категорії самозайнятих не потрібно реєструвати ФОП, наймати бухгалтерів, подавати звітність).

При цьому, як зазначив Железняк, перехід на спеціальний режим не буде обов'язковим. За громадянами залишать можливість не переходити на нову систему.

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"Хто захоче — залишається на звичній для себе системі, яка діє зараз". — пояснив депутат.

Нагадаємо, в Україні збираються податок на захоронення та розміщення відходів на полігонах. Він відповідатиме європейським нормам і простимулює переробку сміття, щоб на звалища потрапляли тільки ті відходи, які неможливо переробити. Також наприкінці 2022 року заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в Україні працюють над створенням податку, за допомогою якого фінансуватимуть ЗСУ.