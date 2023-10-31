Жодної напруги: як війна в Ізраїлі впливає на глобальні ціни на золото

Розцінки на золото продовжують змінюватися на тлі підвищеного попиту. При цьому серйозного стрибка цін поки що не відбулося, хоча інвестори вважають, що все залежить від того, як далі розвиватиметься ситуація на Близькому Сході.

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Вартість золота на світових ринках знизилася на 1,1% до вечора понеділка, 30 жовтня, оскільки побоювання деяких інвесторів щодо масштабного наземного вторгнення Ізраїлю в Газу не підтвердилися. Про це пише агентство Bloomberg.

У публікації сказано, що золото ще може подорожчати, якщо протистояння між ЦАХАЛ і ХАМАС призведе до серйозної ескалації на Близькому Сході. Багато інвесторів вважають, що бойові дії торкнуться регіону, важливого для поставок енергоносіїв.

Ціни на золото знизилися через війну в Ізраїлі Фото: Bloomberg

Так, за словами аналітика компанії StoneX Рони О'Коннелл, для подальшого подорожчання тільки зараз почали формуватися геополітичні чинники.

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"Ажіотаж, який стався кілька тижнів тому, коли акції піднялися, був, на мій погляд, трохи перебільшеним", — зазначила вона.

Наприклад, уже зараз війна змінила розмір відсоткової ставки в США і прибутковості казначейських облігацій, які є основними драйверами цін на золото.

Що відбувається з цінами на нафту

Поки що війна між Ізраїлем і Палестиною обмежено вплинула на ринки товарів і сировини: ціна на нафту збільшилася на 6% з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Водночас вартість сільгосптоварів і металів залишається на колишньому рівні.

Однак, як вважають аналітики Світового банку, подальша ситуація на світовому ринку енергоносіїв безпосередньо залежить від ескалації військових дій на Близькому Сході. Тоді, як очікується, ціни на нафту, ймовірно, "злетять" на 75%.

За найгіршого розвитку подій, якщо світові поставки нафти скоротять до 6-8 мільйонів барелів на добу, вартість нафти дійде до 157 доларів за барель. Паралельно на ринках Азії та Європи почнеться подорожчання природного газу.

Тим часом ціна грудневих ф'ючерсів на нафту еталонної марки Brent на лондонській біржі ICE Futures, як пише агентство Reuters, станом на 31 жовтня становить 87,81 доларів за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склали 82,78 доларів за барель. За підсумками минулої сесії вони втратили майже 4 долари.

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Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, 30 жовтня бронетанкові частини ізраїльської армії зайшли на околицю Гази після оголошення про початок наземної операції кілька днів тому. Армія заблокувала важливу дорогу з півночі на південь.

За словами очевидців, у Зайтунському районі було помічено танки, які перекрили дорогу Салах-ад-Дін. Стверджується, що військові відкривають вогонь, якщо якась машина проїжджатиме повз.