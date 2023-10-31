"Шкодить усім": Україна ініціювала зустріч із Польщею та ЄС щодо загрози перекриття кордону

Україна вдячна польському народу за стабільну та постійну підтримку в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

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Україна ініціювала зустріч із Польщею та Єврокомісією для обговорення ймовірних загроз перекриття кордону. Подробиці повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Захід стосується виконання договорів стосовно пропускної спроможності українсько-польських пунктів пропуску. Сергій Деркач, заступник керівника відомства, зазначив, що блокування та страйки не дають можливість для стабільної економічної співпраці як українським, так і польським перевізникам.

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"Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять усім", — пояснив він.

Посадовець наголосив на тому, що Україна вдячна польському народу за стабільну та постійну підтримку в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Деркач звернув увагу на те, що наша держава готова до відповідного діалогу, який допоможе рівноцінно представити інтереси перевізників обох країн.

Зустріч із Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) відбудеться 31 жовтня. Ключова мета — напрацювання спільних рішень, які здатні допомогти збільшити пропускну спроможність і забезпечити стабільну діяльність кордону між державами.

Нагадаємо, Литва та сусідні країни узгодять алгоритм щодо закриття кордону з Білоруссю. Керівниця Міністерства внутрішніх Агне Білотайте наголосила, що співпраця демократичних держав регіону посилить протидію ворожим країнам. Посадовиця повідомила, що варто реалізувати заходи разом із іншими установами в регіоні.

Також Румунія встановила систему протидії БПЛА на кордоні з Україною. Президент країни Клаус Йоганніс зізнався, що війська були нездатні фіксувати дрони на висоті понад пів кілометра.