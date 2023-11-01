Швейцарія продовжила статус захисту для українців до 2025 року

Швейцарський уряд вирішив не скасовувати спеціальний статус для українських біженців, адже безпекова ситуація в Україні досі не стабілізувалася.

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Уряд Швейцарії продовжив 2025 року дію програми захисту українців "Статус S", яку запустив з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

У заяві зазначається, що у найближчій перспективі в Україні не передбачається стабілізації ситуації, відтак для людей, які втікають від війни, статус захисту "S" не скасовуватиметься до 4 березня 2025 року. Зокрема, станом на кінець жовтня 2023 року активний S-статус у Швейцарії мали близько 66 тис. українців.

"Передумовою для скасування статусу є стійка стабілізація ситуації в Україні. Це означає, що серйозної загальної загрози більше не має. Останні події показують, що такої стабілізації поки що не передбачається", — йдеться у повідомленні.

Також у Федеральній раді пояснили, що це рішення стосується не лише українських біженців, але й кантонів, муніципалітетів та роботодавців.

Окрім того, Швейцарія поставила нову ціль та планує залучити до ринку праці якомога більше біженців. До кінця цього року уряд Швейцарії планує працевлаштувати близько 40% українських біженців зі статусом "S" до кінця 2024 року.

До кантонів висуватимуться більш жорсткіші вимоги щодо використання внесків, зокрема які уряд виділяє на мовну підтримку.

"Відтепер вони повинні надавати мовну підтримку всім особам, які шукають захисту в Україні, і з'ясовувати потенціал і потребу в підтримці в кожному конкретному випадку", — йдеться у заяві Федеральної ради Швейцарії.

Статус захисту у Швейцарії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія почала надавати українцям, які втікали від війни, статус захисту "S".

Такий статус передбачає отримання посвідчення категорії "S", який діє протягом одного року, однак з можливістю його продовжити. Вже через п’ять років потребуючі захисту українці можуть отримати дозвіл на проживання категорії "В". Його дія закінчується з відкликанням статусу тимчасового захисту.

Також такий статус захисту дозволяє виїжджати зі Швейцарії та повертатися назад без оформлення дозволу на поїздку.

Українці, які вже в’їхали до Швейцарії, можуть оформити статус захисту через вебпортал "RegisterMe". Далі відбувається реєстрація у Федеральному центрі біженців де в індивідуальному порядку перевіряється кожна заява.

Варто зазначити, що на статус захисту "S" не встановлюються квоти, однак особи із таким статусом мають доступ до медичної допомоги та можуть працевлаштуватися.

Нагадаємо, у вересні Міграційна служба Україна просила уряди інших держав не інтегрувати біженців з України. Зокрема, за кордоном перебуває близько 8 млн біженців, частина з яких може не захотіти повертатися на Батьківщину.

Також раніше Фокус писав, що на деяких українців за кордоном чекають зміни. Так, у Празі українці втратять право на пільговий проїзд у громадському транспорті.