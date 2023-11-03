Українці почнуть заробляти більше у 2024 році: в уряді озвучили прогноз

У Кабміні прогнозують, що за підсумками 2023 року номінальна зарплата українців становитиме 18 527 гривень, а ось уже наступного року рівень виплат збільшиться на кілька тисяч.

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Багато українців зіткнулися з серйозними фінансовими труднощами у 2022 і 2023 роках через повномасштабне вторгнення Росії. Але вже у 2024 році ситуація може дещо покращитися. Так, реальні зарплати українців мають суттєво збільшитися на тлі зниження очікувань щодо інфляції. Покращений прогноз Кабінет міністрів України вніс до проєкту державного бюджету на наступний рік.

Так, за даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто становила 14 847 гривень, а після коригування на рівень інфляції відбулося скорочення майже на 12%.

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У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10% (раніше очікувалося зростання на 5,2%).

У 2024 році рівень зарплат становитиме 21 809 гривень, а з урахуванням інфляційних процесів зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).

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"Якщо врахувати, що споживча інфляція знижуватиметься, то прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з "плюс" 5,2% до "плюс" 10,1%. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано в бік збільшення до 18 гривень (на 409 гривень більше порівняно з першим читанням)", — ідеться в пояснювальній записці до проєкту бюджету.

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На думку екс-члена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, на ситуацію в бізнесі вплине зниження облікової ставки та пільгові програми. Покращення відчує і народ, але це не буде як у США, коли Центральний банк тільки зібрався знизити ставку, а ринок уже відреагував.

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"Потрібно придивлятися до різних пільгових програм фінансування, для малого бізнесу їх зараз дуже багато", — заявив Віталій Шапран.

Це підійде для тих підприємців, які зараз намагаються знайти додаткове фінансування для свого бізнесу. Екс-член Ради НБУ зазначив, що пільгові програми чудово підійдуть для таких випадків, зокрема й державні, які будуть далі працювати.

Зазначимо, що наступного року уряд планує двічі підвищити мінімальну зарплату. Перше підвищення — до 7100 гривень — очікується з 1 січня, друге — до 8 тисяч гривень — з 1 квітня. Крім того, багато роботодавців теж готові підвищувати зарплати своїм співробітникам у 2024 році.