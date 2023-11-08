Переселенці в Україні: хто може втратити статус ВПО і залишитися без грошей

Юристи роз'яснили, що особи зі статусом ВПО можуть позбутися допомоги, якщо виїдуть на тривалий термін, не повідомивши Управління соцзахисту.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців вимушено залишили свої домівки і стали переселенцями. Ті, хто не виїхав за кордон, а переселився в безпечніші райони, отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що дає право на отримання фінансової підтримки від держави. У деяких ситуаціях держава може позбавити переселенців статусу ВПО, а разом із ним і виплат. Про це розповіли фахівці "Безоплатної юридичної допомоги".

Підстави для скасування статусу ВПО викладено в Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та Постанові Кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".

У яких випадках переселенці можуть втратити статус ВПО

Довідка про отримання статусу ВПО втрачає свою силу за таких умов:

подання заяви про відмову від статусу;

повернення на колишнє місце проживання;

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

надання неправдивої інформації при отриманні статусу ВПО;

вчинення воєнного злочину або кримінального правопорушення, пов'язаного з терористичною діяльністю, підривом державності або міжнародного правопорядку.

Після того, як людина позбулася статусу ВПО, їй припиняється виплата допомоги від держави. Рішення про позбавлення статусу може ухвалити голова Управління з питань соціального захисту населення при держадміністрації в населеному пункті за місцем проживання переселенця. Після цього відомості про втрату статусу вносять до Єдиного реєстру ВПО, а людині, яка втратила статус, надсилають повідомлення про прийняте рішення.

Скільки може бути відсутнім переселенець за місцем проживання

Людина зі статусом ВПО може виїхати з населеного пункту, де вона зареєстрована на термін до 60 днів. Якщо вона відсутня більш тривалий час, у держави є підстави вважати, що вона повернулася на колишнє місце проживання або виїхала за кордон, що веде до втрати статусу ВПО.

Про свій від'їзд на тривалий термін особи зі статусом ВПО зобов'язані повідомити в Управління соцзахисту не пізніше ніж за три дні до запланованої поїздки.

Чи можна зберегти статус ВПО, якщо потрібно виїхати на термін понад 60 днів

Якщо людина не збирається змінювати місце проживання, але має підстави для тривалого від'їзду більш ніж на два місяці, вона може зберегти статус ВПО.

Для цього потрібно подати заяву в Управління соцзахисту. Якщо зазначені в заяві причини вважатимуть достатнім обґрунтуванням, термін відсутності можуть продовжити ще на 30 днів.

Нагадаємо, Червоний хрест виплатить нову фіндопомогу деяким українцям. Грошову допомогу нададуть тільки тим громадянам, які відповідатимуть певним критеріям. Зареєструватися на отримання допомоги потрібно до 10 листопада.

Раніше Фокус писав, як зміняться щомісячні виплати внутрішнім переселенцям з 1 листопада. Українці, які мають статус ВПО, можуть щомісяця отримувати 2-3 тисячі гривень від держави. Однак з 1 листопада допомогу призначатимуть за новою системою.