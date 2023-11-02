Червоний хрест виплатить нову фіндопомогу деяким українцям: деталі

Грошову допомогу нададуть тільки тим громадянам, які відповідатимуть певним критеріям. Зареєструватися на отримання допомоги потрібно до 10 листопада.

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Повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну змусило багатьох українців покинути рідні домівки і виїхати в безпечніші місця. Ці люди можуть оформляти спеціальний статус вимушено переміщених осіб (ВПО), що дозволяє їм отримувати грошову допомогу від держави. Однак людям, які постраждали через війну, також продовжують допомагати різні міжнародні організації. Вони, наприклад, крім гуманітарної допомоги надають і фінансову підтримку найуразливішим категоріям українців. Так, Червоний Хрест в Івано-Франківській області з 2 по 10 листопада проводить реєстрацію українців, яким потрібна додаткова підтримка. Інформація про це з'явилася на сторінці організації в соціальній мережі Facebook.

Хто отримає фінансову допомогу від Червоного Хреста

На грошову допомогу можуть розраховувати вимушено переміщені особи, які тимчасово проживають на території Івано-Франківської громади. Гроші виплатять:

людям з інвалідністю I та II групи;

батькам дітей з інвалідністю,;

самотнім батькам, які не отримують допомоги або аліменти.

Хто з ВПО може отримати грошову допомогу від Червоного Хреста в Україні Фото: Червоний Хрест

Охочим отримати багатоцільову грошову допомогу знадобиться пред'явити копії документів для посвідчення особи та підтвердження статусу.

Як отримати виплати

Заявку на допомогу можна подати в Івано-Франківську за адресою: вулиця Шухевичів, 21 Б. Заявки приймають із понеділка до п'ятниці з 10:00 до 16:00. Додаткову інформацію претендентам на допомогу можуть повідомити за телефонами:

+38 050 687 88 17;

+38 068 176 21 70.

Що змінилося для переселенців з 1 листопада

Так, для оформлення виплат тепер має звертатися одна людина від усієї родини, а не кожен член сім'ї окремо. Нове правило стосується тільки тих переселенців, які вперше звертаються за державною фінансовою підтримкою. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання в розмірі 3 тисяч гривень для людей з інвалідністю та дітей і 2 тисячі гривень, які виплачуються іншим переселенцям. Зазначимо, що за весь час повномасштабної війни державну допомогу як внутрішньо переміщені особи отримали понад 5 мільйонів осіб.

Важливо

Українці можуть отримати ще одну виплату від ООН: що відомо

Також нагадаємо, що в Україні позбавляють виплат деяких переселенців. Державну допомогу не виплачують, якщо люди не відповідають певним критеріям. Станом на жовтень, як повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, виплат уже позбавили 140 тисяч громадян.