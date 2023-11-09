Заробляємо більше: як змінилися зарплати українців у 2023 році

В Україні за II квартал 2023 року збільшився розмір середньої заробітної плати. За даними Держстату, українці тепер заробляють на 25,2% більше, ніж минулого року.

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В Україні, незважаючи на війну, триває зростання зарплат. Виплати збільшуються у багатьох фахівців різних рівнів кваліфікації, при чому ця тенденція спостерігається ще з перших місяців 2023 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики за підсумками ІІ кварталу 2023-го.

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Так, за даними Держстату, середня зарплата у ІІ кварталі 2023 року зросла до 17 176 гривень, тобто на 25,2% порівняно з тим самим періодом у 2022 році. Найбільше зростання відбулося в таких сферах:

інформація та телекомунікації — на 30,1% до 36 604 гривень;

фінансова та страхова діяльність — на 34,7% до 32801 гривні;

професійна, наукова і технічна діяльність — на 21,4% до 22871 гривні;

державне управління та оборона — на 13,3% до 21929 гривень.

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Колишній представник Ради Національного банку України Віталій Шапран вважає, що майбутня ситуація в бізнесі залежить від зниження облікової ставки та пільгових програм. Поліпшення торкнуться населення загалом, але це не буде як у США, коли Центральний банк тільки зібрався знизити ставку, а ринок уже відреагував.

"Потрібно придивлятися до різних пільгових програм фінансування, для малого бізнесу їх зараз дуже багато", — сказав він.

За словами експерта, цим скористаються підприємці, які зараз намагаються знайти додаткове фінансування для свого бізнесу. Шапран також зазначив, що пільгові програми чудово підійдуть для таких випадків, зокрема й державних, які будуть далі працювати.

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Тим часом, за даними уряду, у 2024 році рівень реальних зарплат українців буде на рівні 21 809 гривень, а з урахуванням інфляційних процесів зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%). Такий прогноз Кабмін вніс до проєкту державного бюджету на наступний рік. Зазначимо, що 2023 року номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а якщо врахувати інфляційні процеси, то рівень виплат підвищиться на 10%.

До речі, багато роботодавців не проти наступного року підвищити зарплати своїм співробітникам. Так, згідно з опитуванням, яке у вересні провела Європейська бізнес асоціація (ЄБА), 46% роботодавців думають збільшити виплати на 10%, а 41% — від 10 до 20%.