В Україні з дорожнього фонду забрали всі гроші: кому віддадуть понад 90 мільярдів гривень

В уряді вирішили перерозподілити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), які сплачують військовослужбовці, на потреби оборони.

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Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році буде перенаправлено на потреби безпеки та оборони. Але для фінансування дорожньої галузі кошти ще залишаться. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Так, за словами профільного міністра Сергія Марченка, загалом на оборону з дорожнього фонду віддадуть понад 94 мільярди гривень.

"Це дасть змогу мобілізувати всі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція в перемогу, а й створення нових робочих місць і підтримка економіки", — пояснив він.

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Як зазначив міністр, в уряді вирішили перерозподілити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), які сплачують військовослужбовці, на потреби оборони. А фінансувати дорожню галузь наступного року влада збирається за допомогою трьох ключових джерел. Це:

залишки коштів дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не були використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), віддадуть на утримання доріг у зимовий період;

дороги, необхідні для військових потреб, фінансуватимуться з резервного фонду уряду;

будівництво та ремонт доріг виконуватимуть у межах проєктів, які фінансують міжнародні організації та уряди країн-партнерів.

Бюджет-2024: головні статті витрат

Оскільки повномаштабна війна з РФ триває, то 2024 року, як і 2023-го, особливу увагу держава приділятиме сектору оборони. Так, на безпеку і оборону в держбюджеті передбачено 1,69 трильйона гривень.

Одразу 337,7 мільйона гривень у державному бюджеті врахували для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань. Ще було збільшено витрати на утилізацію твердого ракетного палива — на 376 мільйонів гривень, а 500 мільйонів гривень додали до виплат академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти, на це планують спрямувати загалом 5,2 мільярда гривень. Збільшено й освітню субвенцію на виплати заробітної плати вчителям на 275,3 мільйона гривень — до 103,2 мільярда.

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При цьому бюджет Бюро економічної безпеки (БЕБ) у 2024 році буде меншим одразу на 400 мільйонів гривень. Але на 357 мільйонів збільшаться у 2024 році видатки на космічне агентство. Також 242 мільйони держава передбачила для АМКУ.

Нагадаємо, 8 листопада Фокус розповідав, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №10037, і перерозподілила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів до державного бюджету.