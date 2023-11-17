Список боржників: в "Укренерго" назвали компанії, які не платять за електроенергію

Серед боржників з оплати тарифу на передачу електроенергії є й обленерго.

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У компанії НЕК "Укрененерго" виникла дебіторська заборгованість за послугу з передачі електроенергії. Борги накопичили, наприклад, постачальники універсальних послуг із кількох регіонів України. Про це повідомив під час засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг директор з ринкових операцій "Укренерго" Олександр Стенюк.

За його словами, є компанії, які поступово знижують рівень заборгованості.

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"Можемо відзначити позитивну тенденцію погашення поточної заборгованості попередніх періодів. Тернопільелектропостач, Рівненська обласна енергопостачальна компанія, Київські енергетичні послуги, Київська обласна енергопостачальна компанія", — сказав він.

При цьому накопичують борги енергокомпанії зі Львова, Вінниці та Запоріжжя.

"Негативна тенденція з боку "Львівенергозбут", "Енера Вінниця", "Запоріжжя електропостачання". На жаль, вони накопичують борги", — наголосив Стенюк.

Крім того, він розповів, що на ринку зростає заборгованість і за передачу електроенергії. Проблеми з оплатою є в деяких обленерго. Наприклад:

"у Рівнеобленерго";

"у Житомиробленерго";

"у Вінницяобленерго".

Тим часом у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планують істотно підвищити тарифи на передачу електроенергії. Так, у 2024 році, за інформацією агентства"Інтерфакс-Україна", розмір тарифу для НЕК "Укренерго" підвищиться на 22% і становитиме 592,89 грн/МВт-год.

Крім того, тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії було схвалено на рівні 412,68 грн/МВт-год.

Зазначимо, що рішення НКРЕКП не зачіпає побутових споживачів. Тобто житлово-комунальні тарифи, зокрема на електроенергію, не зміняться. На підвищення зазначеного тарифу напряму не впливає на населення. Принаймні, в частині житлово-комунальних тарифів.

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У таких складних умовах стабільність роботи промисловості є надважливою в контексті поточного забезпечення ЗСУ та інших військових формувань, допомоги населенню і подальших планів із відновлення руйнувань, яких зазнала наша держава", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що востаннє тарифи на диспетчеризацію та передачу електричної енергії переглядали наприкінці 2022 року. Так, тариф на передачу електроенергії зріс на 40%, а тариф на диспетчеризацію — на 54%.

Також нагадаємо, що 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема зможе покривати звичайне зимове споживання електроенергії, незважаючи на всі отримані пошкодження.