Віталія Коваля призначено новим директором Фонду держмайна: деталі

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль перейде на роботу до Фонду держмайна. Він стане директором державної організації замість Рустама Умерова.

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Новим головою Фонду державного майна (ФДМУ) замість Рустема Умерова, який у вересні 2023 року очолив Міністерство оборони України, було призначено Віталія Коваля. Його кандидатуру підтримала Верховна Рада України (ВРУ) під час голосування 21 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, кандидатуру Коваля підтримали 279 парламентаріїв.

Віталій Коваль очолив ФДМУ

Віталій Коваль — новий голова Фонду держмайна. Що про нього відомо

Подання про призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду держмайна було передано до парламенту главою уряду Денисом Шмигалем 8 листопада. Трохи пізніше запропонована кандидатура була підтримана в комітеті з питань економічної політики.

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Подання про призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду держмайна було передано до парламенту главою уряду Денисом Шмигалем 8 листопада. Трохи пізніше запропонована кандидатура була підтримана в комітеті з питань економічної політики.

Чиновник перейде на роботу до Фонду з Рівненської ОДА, яку він очолював із 9 вересня 2019 року. До походу в політику біографія Коваля, як свідчать дані руху "Чесно", була тісно пов'язана з агросектором, будівельною галуззю та банківською сферою.

Так, наприклад, з 2006 до 2019 року він керував підприємствами в аграрній, транспортній та будівельній галузях. Наприклад:

ТОВ "Атлант-транс",

ТОВ "Інвесттрейдсервіс",

ТОВ "РГС-Логістикгруп",

ТОВ "ВВВ Монтаж",

ТОВ "Санако".

А в 2004-2006 роках працював у Першій Київській філії відкритого акціонерного товариства "Укргазбанк".

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Крім політики, життя Віталія Коваля, судячи з усього, тісно пов'язане зі спортом. Він, зокрема, є (був, не знайшов інформацію щодо відставки, може досі там) головою Рівненської обласної федерації греко-римської боротьби.

Нагадаємо, що з моменту відновлення приватизації, яка розпочалася 2022 року, Фонд державного майна України залучив до бюджету 3,98 мільярда гривень.

"Цього року ФДМУ вперше продав торф'яне підприємство — "Рівнеторф" — за 205 мільйонів гривень і морський порт — "Усть-Дунайськ" — за 201 мільйон гривень. Також наближається до завершення продаж спиртзаводів. Попереду — продаж санкційних активів і велика приватизація", — розповіли в прес-службі Фонду у вересні поточного року.