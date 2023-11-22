Дуже потужне послання: у ЄС розповіли, як активи РФ можуть працювати на підтримку України

Як розповів голова Європейської ради Шарль Мішель, буде справедливо, якщо хоча б частина цих активів піде на підтримку України.

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Європейський Союз зараз шукає юридичні шляхи, щоб спрямувати заморожені активи Російської Федерації на користь України. Про це заявив під час брифінгу президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє NV.

За словами європейського політика, буде справедливо, якщо хоча б частина цих активів піде на підтримку України. Верховному представнику ЄС та Європейській комісії вже дали розпорядження зробити юридичну пропозицію для цього.

"Загалом це сума в 300 мільярдів євро у світі, з яких 200 мільярдів євро — у межах ЄС. Найбільш реалістичним було б використати відсотки від цих заморожених активів. І ми працюємо на юридичному рівні", — сказав Мішель.

Заморожені активи РФ для України: що відомо

Нагадаємо, що в Міністерстві юстиції 2 листопада повідомили, що в Європейському Союзі погодили план для використання заморожених активів РФ на користь України. Для того щоб цей план став реальністю, Євросоюзу доведеться змінити законодавство. Юридичні пропозиції Єврокомісія планує озвучити вже в грудні 2023 року.

"Відповідно, ця ліквідність може бути використана і може працювати і приносити доходи. Ці доходи суттєво збільшуються і будуть дуже корисні нашій країні", — пояснила заступниця глави Мін'юсту Ірина Мудра.

Також 12 листопада повідомлялося, що Фінляндія підтримує передачу заморожених активів РФ Україні. У Гельсінкі вважають, що спільно з країнами-партнерами потрібно знайти правове рішення, перепрофілювати заморожені активи РФ і направити їх Києву.