Пенсії в Україні: мінімальні виплати для українців зростуть у січні, деталі

У державному бюджеті закладено, що деякі пенсійні виплати буде збільшено з першого дня 2024 року. Також зросте прожитковий мінімум.

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В Україні з 2024 року, незважаючи на повномасштабну війну, що триває, зростуть пенсійні виплати. Це передбачено законопроєктом про державний бюджет.

Річ у тім, що з 1 січня наступного року автоматично збільшиться прожитковий мінімум. У результаті це призведе до зростання пенсій та інших соціальних виплат.

Згідно з проєктом, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становитиме 2361 грн. Відповідно, на 268 гривень, як порівняти з показниками 2023 року, збільшиться і розмір мінімальної пенсії. Максимальні пенсійні виплати після цього становитимуть 23 610 гривень.

Традиційна індексація виплат відбудеться в березні і це буде нова бальна система, про яку раніше повідомляв Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, новий підхід буде більш справедливим, зрозумілим і прозорим.

Бальна система повинна буде вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які тільки нещодавно вийшли на заслужений відпочинок, та іншими.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище за середню по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше за середню — 8 балів. Потім ці бали щорічно будуть так само перераховуватися назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати", — заявляв Денис Шмигаль.

У результаті це може допомогти збільшити середній розмір виплат до 6 тисяч гривень, адже зараз цей показник на рівні 5300 грн.

Раніше Фокус писав, що для того, щоб заробити максимальну пенсію, потрібно отримувати близько 70 тис. грн заробітної плати протягом 35 років. Найвища пенсія — у суддів у відставці, у середньому — близько 100 тис. грн.