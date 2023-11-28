Головний пріоритет — сектор оборони: Зеленський підписав закон про бюджет на 2024 рік

Очікується зростання мінімальної пенсії, зарплати та прожиткового мінімуму. Також прогнозують, що дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 571,5 млрд гривень.

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Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону і безпеку країни. Про це йдеться законопроекту №10000, розміщеному на сайті Верховної Ради.

Так, 9 листопада нардепи схвалили бюджет. За нього проголосували 276 народних обранців.

Доходи та видатки Держбюджету на 2024 рік

Згідно з документом, доходи бюджету складуть 1 трлн 768 млрд гривень, а видатки становитимуть — 3 трлн 355 млрд грн. Очікується, що дефіцит бюджету буде 1 трлн 571,5 млрд гривень. Повернення кредитів до Державного бюджету України складе 15 млрд 133 тис. гривень.

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Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки. На це піде 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% від ВВП.

Прожитковий мінімум, мінімальна пенсія і зарплата

У документі зазначається, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі складе 2920 гривень.

Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення:

для дітей віком до 6 років – 2563 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 гривень;

для працездатних осіб – 3028 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, – 2361 гривня.

Від 1 січня 2024 року в Україні мінімальна зарплата складатиме:

з січня – 7100 гривень;

з 1 квітня – 8000 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 гривні, з 1 квітня – 48 гривень.

Крім того, бюджетні зміні передбачають, що посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте від 1 квітня 2024 року до 3195 грн, від 1 липня 2024 року — 3600 грн (зараз цей показник становить 2893 гривень).

Мінімальна зарплата в Україні зараз становить 6700 гривень. У 2024 році номінальна зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).

Кабінет міністрів вирішив підвищити у 2024 році мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень. Соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%.

Житлові субсидії та пільги

У бюджеті на 2024 рік видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу складуть 49,9 млрд гривень. Ця сума в порівнянні з 2023 роком зросла на 12,0 млрд гривень або на 32%.

Прогнозується, що пільги наступного року отримуватимуть 3,2 млн домогосподарств.

Нагадаємо, що 24 листопада у Міноборони назвали пріоритетний напрямок оборонного бюджету України. Понад 190 мільярдів гривень з коштів, які планували у наступному році законтрактувати, повинно залишитися у вітчизняного виробника.

Раніше повідомлялося, що у жовтні Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництво боєприпасів Україні та Німеччині.