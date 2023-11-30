ОПЕК+ скоротять видобуток нафти, щоб стримати падіння цін – Reuters

Така угода ОПЕК+ може призвести до скорочення видобутку на 1–2 млн барелів на добу в першому кварталі 2024 року.

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Виробники нафти ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією погодяться скоротити видобуток чорного золота щонайменше на 1 мільйон барелів на день (б/д) на початку 2024 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію двох делегатів перед віртуальною зустріччю ОПЕК+ 30 листопада.

Було досягнуто попередньої домовленості про скорочення на понад мільйон барелів на добу.

"Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ викачують понад 40% світової нафти, або близько 43 мільйонів барелів на добу. Зараз вони скорочують обсяг до близько 5 мільйонів барелів на добу", — передає Reuters.

Це включатиме продовження добровільного скорочення Саудівською Аравією видобутку нафти у розмірі 1 мільйон барелів на добу з липня 2024-го, а також додаткові внески інших членів.

Оскільки термін дії добровільного скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 мільйон барелів на добу та російського експорту на 300 тисяч барелів на добу закінчується наприкінці 2023 року, увагу зосереджено на планах на 2024 рік.

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"Гойдалки" на ринку тривають: чому ціни на нафту різко впали

"Ф’ючерси на еталонну нафту Brent виросли на 1,02% до 83,95 доларів за барель у четвер. Наразі триває зростання завдяки очікуванням нових скорочень від ОПЕК+. (…) Скорочення на 2024 рік потенційно призведе до зняття з ринку 1-2 мільйонів барелів на добу в першому кварталі 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Як сказала аналітикиня RBC Capital Markets Геліма Крофт, Саудівська Аравія, що почала свій додатковий добровільний проєкт на 1 мільйон барелів на добу в липні, не захоче самостійно брати на себе додаткові скорочення.

"Ми могли б уявити сценарій, за якого Росія та Саудівська Аравія продовжать свої скорочення до першого кварталу 2024 року та зберуть коаліцію бажаючих індивідуальних виробників, готових добровільно внести зміни", — додала вона.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує уповільнення зростання попиту в 2024 році, оскільки "остання фаза економічного відновлення пандемії закінчиться, а також поступове підвищення енергоефективності, розширення парку електромобілів і структурні фактори знову заявлятимуть про себе".

Нагадаємо, як писав Фокус, За останні три тижні осені 2023-го ціна на нафту марки Brent впала на 12% через війну на Близькому Сході й побоювання трейдерів через перебої в постачанні сировини. Фахівці стверджують, що нафта дешевшає, оскільки трейдери чекають на появу прогнозів щодо перспектив попиту на чорне золото від ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).