Щоб не втратити пенсію: у ПФУ нагадали, що впливає на виплати

Пенсійний фонд нагадав, що впливає на виплати пенсіонерам та яку інформацію потрібно повідомити про себе, щоб не втратити гроші.

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Згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", визначено обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати. Про це нагадали в ПФУ.

За повідомленням Пеннсійного фонду, до обставин, що впливають як на розмір, так і на факт отримання пенсії, належать:

вступ на роботу, звільнення з роботи;

реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;

набуття, змін чи припинення особливого статусу;

зміна місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Також відповідно до пункту 3 частини 2 статті 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Про що необхідно повідомити, аби не втратити гроші

Пенсіонер повинен повідомляти органи ПФУ про зміни,що відбулися в його житті, а саме:

отримання нового зразка паспорта громадянина України — ID-картки;

отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;

зміну прізвища, ім’я та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни).

Також фахівці нагадали, що проінформувати ПФУ про зміни потрібно в 10-денний термін.

Як повідомити про зміни дистанційно

Для того, щоб надати оновлену інформацію про цебе, не потрібно йти до ПФУ особисто. Ви можете повідомити органи Пенсійного фонду про зміни дистанційно, а саме на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Як це зробити

Обиріть зручний для себе спосіб авторизації в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за посиланням. Після авторизації оберіть розділ "Щодо пенсійного забезпечення" у лівому боковому меню і знайдіть пункт "Заява на перерахунок пенсії". Оберіть вид перерахунку з розкривного списку і заповніть атрибути заяви.

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