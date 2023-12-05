Найбільше за останні дні: споживання електроенергії стрімко зростає (інфографіка)

З початком робочого тижня українці почали більше споживати електроенергію. Зокрема, 5 листопада енергетики зафіксували найбільше за останні чотири дні споживання.

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Протягом останніх декількох днів в Україні зростає споживання електроенергії. Найбільший приріст споживання енергетики фіксують з початком робочого тижня. Про це повідомляють у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Зокрема, 5 грудня споживання електроенергії є найбільшим за останні чотири дні. Енергетики фіксують максимум споживання у ранкові години – з 9:00 до 11:00 та вечірні – з 16:00 до 18:00. Українців просять не вмикати одночасно декілька потужних пристроїв, вимикати світло у порожніх приміщеннях та за можливості користуватися локальним освітленням. Окрім того, підприємці можуть не вмикати у денний час освітлення своїх вивісок.

Фото: Укренерго

Зазначимо, що на ранок 5 грудня в "Укренерго" заявляли, що високе електроспоживання може призвести до дефіциту в енергосистемі. Попри це, енергетики не планують запроваджувати ліміти споживання та графіки відключень.

Споживання електроенергії зростає через зниження температури повітря та через відновлення енергопостачання населеним пунктам на заході України, які були знеструмлені через погодні умови.

Окрім того, станом на ранок 5 грудня без електроенергії через бойові дії та інші причини в Україні залишилося понад 430 населених пунктів.

Відключення світла: що відомо

Наприкінці листопада у Центрі досліджень енергетики розповідали, що українська енергосистема може зіткнутися з великим дефіцитом електроенергії вже за температури нижче 8 градусів морозу. Для уникнення відключень українцям потрібно ощадливіше ставитися до енергоспоживання, зокрема у пікові години.

Тим часом наприкінці жовтня нардеп Сергій Нагорняк розповідав в інтерв’ю ЗМІ, що в Україні можуть запровадити планові обмеження вже у листопаді. За його словами, причиною цьому є низька генерація.

Однак тоді у Міненерго спростували таку заяву та пояснили, що наявної генерації достатньо, аби забезпечити потреби споживачів. Відтак відключення світла можливі лише у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури через масовані обстріли.

Нагадаємо, цього в "Укренерго" оновили графіки планових відключень світла. Їх застосовуватимуть у разі потреби, а світло може бути відсутнім не більше чотирьох годин.

Також наприкінці у Міненерго нагадали, що підприємці під час імовірних блекаутів можуть імпортувати електроенергію. Це дозволить їм стабільно працювати у разі відключення світла.