Друга хвиля виплат від ООН: кому продовжать допомогу 2024 року

Додаткові виплати пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН заплановано і на 2024 рік.

Related video

Близько 278 тисяч пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій та отримують низькі пенсії, із серпня 2024 року можуть розраховувати на додаткову виплату від ООН у межах другої хвилі проєкту Всесвітньої продовольчої програми. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

За заявою міністерства, на виплати для людей пенсійного віку виділяють 609 мільйонів гривень щомісяця.

Важливо

Допомога для 300 млн людей: в ООН закликають виділити 46 мільярдів доларів

Хто саме має право на виплати від ООН

Щоб отримати допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН пенсіонери мають проживати на територіях бойових дій або прифронтових територіях. Також їхня пенсія не має перевищувати три тисячі гривень.

За вимогами програми, на доплату мають право такі особи, які не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для ВПО.

Пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати від ВПП ООН до кінця 2023 року.

Скільки доплачуватимуть 2024 року

У листопаді 2023-го уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову про збільшення граничного розміру пенсії для отримання додаткової грошової допомоги від ВПП ООН з трьох тисяч до 3250 гривень.

Після змін розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3250 гривень та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 2400 гривень, то йому доплатять 850 гривень.

Як отримати допомогу від ООН

Щоб отримати надбавку у межах проєкту, ніяких заяв і звернень до Пенсійного фонду не потрібно. Гроші надходять автоматично. Доплата нараховується на картку пенсіонера разом із пенсією.

Зазначимо, що додаткові виплати пенсіонерам від ВПП ООН заплановані і на 2024 рік.

В Мінсоцполітики також зазначили, що друга хвиля проєкту охопить 350 тисяч людей з інвалідністю.​

Про що домовилися учасники засідання

Спільно з ВПП ООН забезпечено додаткову виплату для пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, і отримують низькі пенсії. З серпня таку допомогу щомісячно отримують приблизно 278 тисяч осіб, на загальну суму 609 мільйонів гривень. Друга хвиля проєкту охопить 350 тисяч людей з інвалідністю.​ Спільно із УВКБ ООН суттєво підвищено розмір субсидії на домогосподарство на придбання дров та вугілля (з 6973 гривень до 16 234 гривень на рік). ​ Спільно із ЮНІСЕФ підтримка малозабезпечених багатодітних сімей і малозабезпечених сімей з дітьми з інвалідністю, які проживають в певних районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. ​

Нагадаємо, в Україні перезапустять програму кредитування безробітних із малозабезпечених сімей, які хочуть розпочати власну справу. Так прагнуть допомогти їм досягти самостійності й економічної незалежності. Проте задум навряд чи вдасться досягти з низки причин, кажуть опитані Фокусом фахівці.

12 грудня Конституційний Суд України вирішив перевірити законність обмеження у нарахуванні максимальних пенсій. Тим часом експерти оцінили, чи може зрости пенсійний вік залежно від нових вимог МВФ.