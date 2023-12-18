"Кожна копійка йде на армію": PornHub оштрафували за несплату податків, — Гетманцев

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що відомий сервіс Onlyfans з початку 2023 року сплатив до державного бюджету України понад 944 тис. доларів США.

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Не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. За ухилення сплати податку на Google PornHub оштрафували на 5543 доларів США. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, за його словами, відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тисячі доларів США.

Водночас, як наголошує Гетманцев, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 доларів США та відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади.

PornHub уникає сплати податку на Google

Також голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики нагадав, що "кожна копійка так званого податку на Google йде на фінансування потреб нашої армії", а Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн по переглядам споживачів електронних послуг цього сайту.

Нагадаємо, раніше російські медіа повідомляли, що на популярному сайті для дорослих PornHub з'явилася реклама російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Таким чином громадян намагаються залучити поїхати воювати в Україну.