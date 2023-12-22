Пенсії в Україні: що потрібно зробити, щоб не залишитися без виплат
Для проходження відеоідентифікації потрібно зайти на портал Пенсійного фонду, заповнити форму, що з'явилася, і подати заяву на виплату.
Пенсіонерам і пільговикам в Україні спростили процедуру фізичної ідентифікації, яка стала обов'язковою з 2004 року. Тепер вони можуть проходити її через відеоформат на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Мінсоцполітики.
У відомстві зазначили, що відеоідентифікація здійснюється не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж за 30 календарних днів з дати подання заяви на виплату. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації із заявником зв'яжеться працівник Пенсійного фонду.
Як пройти відеоідентифікацію в Пенсійному фонді
Записатися на відеоідентифікацію можна через веб-портал Пенсійного фонду, виконавши такі кроки:
- потрібно зайти на портал;
- натиснути на вкладку "Ідентифікація в режимі відеоконференції" у верхній частині екрана.
Згодом з'явиться форма, в якій необхідно заповнити всі обов'язкові поля, позначені зірочкою:
- ввести особисті дані та дані документа, що посвідчує особу;
- вказати адресу електронної пошти та телефонний номер (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);
- обрати зручний спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
- вказати, чи є потреба в перекладі жестовою мовою або фізичному супроводі персонального помічника/асистента.
Потім слід погодитися на передачу даних і натиснути кнопку "Подати заяву".
Важливо зазначити, що заяву може подавати не тільки сама особа, яка претендує на виплату. Йдеться, зокрема, про:
- малолітніх або неповнолітніх осіб;
- недієздатних осіб;
- осіб, дієздатність яких обмежена.
Замість них заяву можуть подавати:
- батьки;
- усиновителі;
- батьки-вихователі;
- прийомні батьки;
- патронатні вихователі;
- опікуни;
- піклувальники.
Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, як в уряді планують змінити нормативи та формат фінансування виплат. У Мінсоцполітики запропонували змінити концептуальний підхід до затвердження соціальної норми твердого палива для надання пільг і житлових субсидій.