Понад третині українців грошей вистачає лише на продукти та найнеобхідніше, — опитування

Згідно із свіжими даними соціологів, практично кожен десятий українець ледве зводить кінці з кінцями. 7,2% респондентів заявили, що живуть забезпечено, але не можуть робити деякі покупки.

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28,2% українців оцінили рівень добробуту своєї родини як досить поганий, а ще 8,7% — як дуже поганий. Такими є результати опитування проведеного Фондом "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, які були опубліковані 27 грудня.

Зокрема, 50,7% опитаних українців зазначили, що рівень добробуту їх родини є "не поганим і не добрим". Лише 0,9% респондентів відповіли, що їхній добробут є дуже добрим.

Фото: фото: фонд демократичних ініціатив

9,8% людей відповіли, що ледве зводять кінці з кінцями та грошей не вистачає навіть на необхідні продукти. Про те, що коштів вистачає лише на необхідні речі та на продукти, відповіли 38,8% опитаних українців.

Більша частина респондентів, а саме 42,4% заявили, що грошей у цілому на життя вистачає, однак купівля меблів чи техніки викликає труднощі. Лише 7,2% опитаних відповіли, що живуть забезпечено, але поки що не можуть здійснити великі покупки, як квартира чи автомобіль.

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Зокрема, у порівнянні з початком року зменшилася кількість людей, яким не вистачало коштів навіть на необхідні продукти. Разом з тим незначно зросла кількість людей, які живуть забезпечено.

Відчутно збільшилася кількість українців, яким вистачає коштів на проживання, однак купівля меблів чи техніки викликає труднощі. Попри це, у порівнянні з початком 2023 року менша кількість людей відповіла, що їм вистачає коштів на харчування та придбання необхідних недорогих речей.

Фото: фото: фонд демократичних ініціатив

Зазначимо, що соціологічне опитування проводилося з 8 до 15 грудня цього року на всій території України окрім тих, на яких ведуться бойові дії та які тимчасово окуповані Росією. Соціологи опитали 2019 людей віком від 18 років.

Нагадаємо, за інформацією Держстату, цьогоріч зарплати в українців зростали. Так, у липні-серпні 2023 року середня заробітна плата в Україні становила 17 937 гривень, що на 22,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Також у листопаді краудсорсингова онлайн-база даних Numbeo вияснила, скільки потрібно заробляти для комфортного життя у Києві. Зокрема, для того, аби винаймати житло, купувати нормальні продукти та одяг, відвідувати розважальні заклади необхідно заробляти 29,5 тисяч гривень.