В Україні змінили умови виходу на пенсію: що потрібно мати для призначення виплат

Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть його докупити. Сума добровільного внеску повинна бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску, розповіли в ПФУ.

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З 1 січня 2024 року в Україні змінили умови виходу на пенсію, а саме збільшили кількість страхового стажу, який необхідний українцям для призначення виплат. Про це повідомили в Пенсійному фонду.

Відтепер літнім людям потрібно мати на рік більше страхового стажу, ніж це було у 2023 році, тому у 2024 році потрібно мати щонайменше 31 рік стажу.

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Право на призначення пенсії за віком з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року мають:

українці, які досягли 60-річного віку та мають не менше 31 року страхового стажу;

українці, які досягли 63-річного віку та мають від 21 до 31 року страхового стажу;

українці, які досягли 65-річного віку та мають від 15 до 21 року страхового стажу.

Як докупити страховий стаж

Стаж, якого не вистачає для виходу на пенсію, можна докупити. У ПФУ наголосили, що для того, аби до страхового стажу додати один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою за розмір мінімального стразового внеску, який визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

Таким чином, аби в січні 2024 року громадянину зарахували повний місяць, потрібно сплатити 1562 гривні — 22% х 7100 гривень (розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року).

Нагадаємо, пенсійні виплати українцям підвищать декілька разів у 2024 році. Зокрема, перерахунок виплат пройде в три етапи — у січні, березні та липні.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2024 року переглянуть розмір пенсійних виплат для деяких пенсіонерів. Мова йде про тих, кому понад 65 років, які не працюють та не оформлені як ФОП, мають достатній або більший страховий стаж.