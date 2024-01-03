Вистояла і вийшла в плюс: як українська економіка справляється з агресією РФ

За словами аналітиків, у 2023-му замість очікуваної стабілізації Україна зуміла досягти річного економічного зростання на рівні майже 6%.

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Українська економіка в перший повністю військовий рік успішно впоралася зі складнощами, перед якими опинилася через триваюче повномасштабне російське вторгнення. Так, 2023 року деякі економічні показники зросли на 19,5% у річному обчисленні в другому кварталі та на 9,5% — у третьому кварталі. Про це пише американський аналітичний центр Atlantic Council.

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Аналітики кажуть, що замість очікуваної стабілізації Україна, найімовірніше, досягла річного економічного зростання на рівні майже 6% за підсумками минулого року.

"Звичайно, це все ще означає падіння приблизно на 25% від довоєнного рівня у 2021 році. Однак, з огляду на масштаби руйнувань, спричинених російським вторгненням, і той факт, що Росія позбавила Україну майже 17% територій, ці цифри все одно вражають", — ідеться в матеріалі.

Зазначається, що восени 2022 року українському уряду довелося друкувати гроші, тому інфляція взимку становила 27%. Але завдяки міжнародній допомозі дефіцит бюджету в розмірі близько 40 мільярдів доларів усе ж таки було профінансовано, що позначилося і на рівні інфляції: він знизився до 5% до жовтня 2023-го.

В аналітичному центрі додали, що на новий 2024 рік Україна запланувала зовнішнє фінансування в розмірі 41 мільярда доларів, але трохи згодом цифра була знижена до 37 мільярдів доларів. Фахівці називають цю цифру цілком реалістичною з огляду на те, що в період із січня по вересень 2023 року податкові збори зросли на 23% порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

Незважаючи на повномасштабну війну, Україна справно виплачує зарплати і пенсії. А Національний банк, за словами авторів матеріалу, "продемонстрував особливі успіхи з початку російського вторгнення".

"Україна зберігає відносно відкритий валютний ринок із плаваючим обмінним курсом, який залишався відносно стабільним протягом 2023 року. Міжнародні валютні резерви України зараз вищі, ніж будь-коли, і становлять близько 40 мільярдів доларів. Банківська система країни функціонує напрочуд нормально, банки переповнені грошима і пропонують багато дешевих кредитів", — підкреслюють в Atlantic Council.

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Експерти також описали ситуацію в українських містах, які знаходяться далеко від епіцентру бойових дій. Так, за їхніми словами, життя людей там має стабільний вигляд: магазини і ресторани відкриті і заповнені товарами, функціонує мобільний зв'язок, інтернет, є електрика, працює громадський транспорт.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав про головні економічні прогнози на 2024 рік. Також нагадаємо, що для ФОП у новому році зміниться розмір деяких податків.