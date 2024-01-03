Підвищення податків в Україні: які зміни чекають на ФОПів у 2024 році

Уже з 1 січня підприємці першої групи щомісяця платитимуть майже по 303 грн, другої групи — 1420 гривень, а третьої — 5% доходу або 3% доходу і додатково ПДВ.

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З 1 січня 2024 року в Україні відбулися зміни у ставках податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП), а також у затверджених лімітах їхніх доходів. Про це повідомили в Державній податковій службі України.

Як заявили у відомстві, ці зміни було внесено у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати до 7100 гривень і прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3028 гривень.

Як змінився обсяг доходу для ФОПів

Державна податкова служба роз'яснила, що максимально допустимий дохід для підприємців розраховується на основі мінімальної заробітної плати. Тому в поточному році сума доходу для підприємців не повинна перевищувати такі значення на місяць:

1 185 700 грн — для першої групи;

5 921 400 грн — для другої групи;

8 285 700 грн — для третьої групи.

Який буде розмір єдиного податку

Податковий обов'язок для фізичних осіб-підприємців першої групи встановлюється в розмірі не більше 10% від прожиткового мінімуму. Отже, з 1 січня вони сплачуватимуть податок у розмірі 302,80 гривень щомісяця.

Для фізичних осіб-підприємців другої групи встановлений показник податку становить до 20% від мінімальної заробітної плати. Отже, з 1 січня вони зобов'язані вносити до бюджету суму в розмірі 1420 гривень щомісяця.

Для ФОП третьої групи сума єдиного податку залишиться незмінною. У цьому випадку показник прямо залежить від доходів підприємця: 5% від доходу (якщо ФОП не є платником ПДВ) або 3% від доходу плюс додатково ПДВ.

У ДПС додали, що розмір податку для всіх груп підприємців встановлюється в розмірі 15% до:

суми перевищення обсягу доходу, визначеного в підпунктах 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;

доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, що не дають змоги застосовувати спрощену систему оподаткування;

доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, не передбаченої в підпунктах 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року збільшилася мінімальна заробітна плата до 7100 грн.

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