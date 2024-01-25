Більше грошей на відновлення: у Кабміні придумали, як поліпшити фінансування проєктів

Як пояснив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, у пріоритеті залишається фінансування відновлення житла, соціальних об'єктів та захист критичної інфраструктури.

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Кабмін України спростив порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на фінансування інших проєктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Як зазначається, буде змінено порядок використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зокрема, за спрощеною процедурою з Фонду виділятимуть гроші на фінансування інших важливих проєктів. Так, громадам дозволили подавати регіональні проєкти відновлення безпосередньо в міністерства через систему DREAM. При цьому в пріоритеті залишається фінансування відновлення житла, соціальних об'єктів і захист критичної інфраструктури.

"Фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації перехідних проєктів, перелік яких було затверджено урядом у 2023 році, продовжиться в новому бюджетному році за умови вчасного використання цільових коштів", — сказав віцепрем'єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомстві також зазначили, що завдяки Фонду ліквідації успішно стартувала програма "єВідновлення". 24 січня голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, що 298 українських родин уже стали власниками нового житла, а загальна сума держвиплат у межах програми вже перетнула позначку в півмільярда гривень.

Також після того, як ЗС РФ влаштували теракт на Каховській ГЕС, підірвавши греблю, стартувало будівництво магістрального водогону, на яке з Фонду ліквідації за окремою процедурою було виділено 8,5 мільярда гривень.

"Фінансування перехідних проєктів, перелік яких було затверджено урядом у 2023 році, продовжиться в новому бюджетному році за умови своєчасного використання цільових коштів", — ідеться в повідомленні.

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Раніше стало відомо, що Кабмін обмежив площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація. Так, відбулися такі зміни:

не більше ніж 150 кв. м для квартири;

не більше ніж 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Також 24 листопада повідомлялося, що Словенія готова виділити гранти до 5 млн євро на відновлення України.