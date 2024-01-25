Больше денег на восстановление: в Кабмине придумали, как улучшить финансирование проектов

Как объяснил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, в приоритете остается финансирование восстановления жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры.

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Кабмин Украины упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на финансирование других проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Как отмечается, будет изменен порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. В частности, по упрощенной процедуре из Фонда будут выделяться деньги на финансирование других важных проектов. Так, общинам разрешили подавать региональные проекты восстановления напрямую в министерства через систему DREAM. При этом в приоритете остается финансирование восстановление жилья, социальных объектов и защита критической инфраструктуры.

"Финансирование за счет средств Фонда ликвидации переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств", — сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В ведомстве также отметили, что благодаря Фонду ликвидации успешно стартовала программа "єВідновлення". 24 января глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что 298 украинских семей уже стали владельцами нового жилья, а общая сумма госвыплат в рамках программы уже пересекла отметку в полмиллиарда гривен.

Также после того, как ВС РФ устроили теракт на Каховской ГЭС, подорвав плотину, стартовало строительство магистрального водопровода, на которое из Фонда ликвидации по отдельной процедуре было выделено 8,5 миллиарда гривен.

"Финансирование переходных проектов, перечень которых был утвержден правительством в 2023 году, продолжится в новом бюджетном году при своевременном использовании целевых средств", — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что Кабмин ограничил площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация. Так, произошли следующие изменения:

не более чем 150 кв. м для квартиры;

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Также 24 ноября сообщалось, что Словения готова выделить гранты до 5 млн евро на восстановление Украины.