Коли кав'ярня вдома. Як вибрати кавомашину та не пошкодувати про покупку

Головні переваги кавомашин — швидкість, простота та відмінні смакові якості напою. Фокус дослідив, як обрати такий пристрій, на що треба звернути особливу увагу та скільки доведеться витратити.

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Українці стають справжніми кавоманами. Аналіз ринку столичних кав'ярень, проведений компанією Pro-Consulting, показав, що сфера розвивається всупереч війні. За перші дев'ять місяців 2022 року кількість точок продажу кави зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом 2021-го. Причому останнім часом відвідування кав'ярні перетворилося з модного тренду на обов'язковий ритуал.

Ринок столичних кав'ярень розвивається всупереч війні. За перші дев'ять місяців 2022 року кількість точок продажу кави зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом 2021-го

Цікавий момент: те саме дослідження показало, що у структурі ринку кав'ярень у Києві дві третини займають заклади, які пропонують напої на винос. Тобто клієнтів цікавить не можливість посидіти за столиком у кафе, а саме напій, приготовлений у кавомашині. А якщо так, чому б не купити таку кавомашину додому і не організувати "кав'ярню" на власній кухні?

Головні переваги кавомашин — швидкість, простота та відмінні смакові якості напою. За необхідності пристрій самостійно перемелює зерна, визначає оптимальне співвідношення води та меленої кави, суворо дотримується рецептури приготування. А споживачеві залишається тільки взяти чашку та насолоджуватися свіжозвареним напоєм.

У структурі ринку кав'ярень у Києві дві третини займають заклади, які пропонують напої на винос Фото: SciTechDaily

Капсульна кавомашина: швидкість та відмінний результат

Капсульні кавомашини підійдуть тим, кому потрібна максимальна простота. Все, що потрібно — це налити воду, помістити капсулу у спеціальний відсік та натиснути на кнопку.

Плюси:

швидке приготування;

відмінний результат (пропорції вже відміряли за вас);

широкий асортимент напоїв;

простота в обслуговуванні (потрібно лише наливати воду та прибирати капсули, що відслужили, зі спеціального відсіку);

займає мало місця на кухні;

працює практично без шуму;

відносно невисока ціна.

Сучасного споживача цікавить не можливість посидіти за столиком у кафе, а саме напій, приготовлений у кавомашині

Мінуси:

при виборі капсул потрібно бути уважним – вони мають підходити конкретній кавомашині;

порція напою з капсули обходиться дорожче, ніж із зернової чи меленої кави;

експериментувати із міцністю напою не вдасться.

Серед популярних моделей капсульних кавомашин — Dolce Aroma "Lola A" Dolce Gusto (продається в українських магазинах від 3821 до 4254 грн), кавомашина Nescafe Dolce Gusto Mini Me White and Black (4854-5526 грн), Nespresso Citiz D113/EN167.CW (8034-9100 грн).

Головні переваги кавомашин — швидкість, простота та відмінні смакові якості напою Фото: Pixabay

Рожкова кавомашина: для цінителів еспресо та латте

Такі машини частіше використовують у кав'ярнях, але цінителі напою обирають їх і для дому. Головна складність полягає у необхідності правильно утрамбувати перемелений порошок у ріжок — від цих дій залежить міцність та смак напою. У деякі моделі вбудована кавомолка, і тут доведеться ще й підбирати помел кави та після кожного використання очищати фільтр. Новачкам все це буде непросто.

Рожкові кавомашини частіше використовують у кав'ярнях, але цінителі напою обирають їх і для дому

Плюси:

доступна вартість;

можливість готувати як еспресо, так і напої з молочною піною.

Мінуси:

після кожного використання потрібно очищати фільтр та ріжок кавомашини;

необхідно правильно пресувати мелену каву, бо від цього залежить смак та міцність напою.

Просту кавомашину SATURN ST-CM0165, що використовує виключно мелену каву та робить еспресо, можна купити за 1295 грн. Але загалом ціни на ринку набагато вищі.

Наприклад напівавтоматична кавомашина Gaggia Viva Prestige коштує в українських магазинах 5158 — 8947 грн. Цей прилад готує чудовий еспресо, а для приготування капучіно та інших напоїв з молоком передбачений ручний капучинатор, який збиває молоко до густої однорідної піни.

Просту кавомашину, що використовує виключно мелену каву та робить еспресо, можна купити за 1295 грн Фото: Freepik

Чалдова кавомашина: простіше не буває

Має схожу конструкцію з ріжковою, але вхідним продуктом є кавові чалди — "таблетки" зі спресованої меленої кави на одну чашку. Це зручно, адже не потрібно розмірковувати над пропорціями. Просто поміщаємо чалд у пристрій і за півхвилини отримуємо готову каву. Така кавомашина буде зручною для тих, хто п'є мало кави, але регулярно, а також для невеликих офісів.

Чалдові кавомашини дуже полюбляють у деяких південних країнах Європи Фото: coffee-shop.net.ua

Плюси:

швидке приготування;

просте використання та обслуговування;

займає мало місця на кухні;

доступна ціна.

Мінуси:

висока собівартість однієї чашки кави;

смаки обмежені виробниками чалдів, експериментувати не вдасться.

Виробники пропонують чимало додаткових функцій: регулювання кількості води, підігрів чашок, подача гарячої води для чаю, можливість готувати одночасно дві чашки

Китайська кавомашина RUSSELL HOBBS Distinctions (26450-56), що коштує біля 9 тисяч грн, дозволяє приготувати еспресо, подвійний еспресо, капучіно та латте. Є додаткові функції: регулювання кількості води, підігрів чашок, подача гарячої води для чаю, а також можливість готувати одночасно дві чашки.

Італійська кавомашина SGL Podstar (5225 грн) сумісна з усіма стандартними чалдами. Вбудований електронний терморегулятор SGL Podstar дозволяє підтримувати оптимальний температурний режим еспресо. Виробник стверджує, що Podstar підходить як для офісів та комерційного сектора, так і для сучасної домашньої кухні.

Навіть бюджетні кавомашини можуть робити чудову пінку Фото: Stone Forest

Автоматична кавомашина: для любителів широких можливостей

Робота кавомашини повністю автоматизована: можна заздалегідь залити воду і насипати зерна на кілька чашок, а потім тільки натискати на кнопку. Пристрій самостійно розрахує пропорції з урахуванням обраного виду напою, об'єму та міцності, зварить каву, а використана сировина потрапить у спеціальний відсік.

Багато моделей оснащені автоматичним капучінатором для створення пінки, системою фільтрації води, а також додатковими функціями. Наприклад, можна приготувати відразу дві чашки кави або зберігати холодне молоко в спеціальному термоконтейнері.

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Плюси:

швидке приготування;

проста експлуатація;

велика різноманітність запрограмованих напоїв;

можливість самостійно налаштовувати міцність кави;

чудовий смак готових напоїв з пінкою;

численні додаткові функції залежно від моделі.

Мінуси:

великі габарити;

висока вартість;

обслуговування (наприклад, треба купувати спеціальні таблетки для чищення машини).

У автоматичних кавомашинах запрограмовані десятки рецептів напоїв Фото: Freepik

Сказати, що ціни на лідерів рейтингів автоматичних кавомашин кусаються – це нічого не сказати. Наприклад, кавомашину Jura ENA 8 Touch Full Nordic White зараз можна знайти з 15%-ю знижкою за 45465 грн. За відгуками, до плюсів машини користувачі відносять простоту налаштування та використання, смак напоїв, 15 запрограмованих напоїв, дизайн.

Хороша автоматична кавомашина коштує в Україні понад 40 тисяч гривень Фото: pexels.com

Кавомашина працює як з зернами, так і з меленою кавою (кавомолка дозволяє регулювати ступінь мелення) та дійсно вміє робити відмінну пінку. Серед мінусів у відгуках згадуються необхідність додатково купувати ємність для молока та wi-fi адаптер, якщо є бажання користуватися функцією керування зі смартфону.

Сучасними автоматичними кавомашинами можна керувати зі смартфона

Вартість кавомашини Melitta CAFFEO BARISTA T SMART Silver на популярних онлайн-майданчиках — від 41999 до 65100 грн. Ця кавоварка також використовує цільнозернову та мелену каву для приготування напоїв, може готувати дві порції молочних напоїв за один раз, запрограмована на 18 кавових рецептів (від класичних Espresso та Americano до трендового Flat White), а також зберігає індивідуальні налаштування смакових переваг для 4 осіб. Крім того, керувати цією машиною можна зі смартфона через Bluetooth.