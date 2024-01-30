Соціальні виплати для ВПО: що зміниться вже з першого лютого

Міністр соцполітики Оксана Жолнович розповіла, що уряд зміг знайти понад 6 млрд гривень на виплати для ВПО.

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В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжать отримувати соціальні виплати з першого лютого. Про це повідомляють"Факти ICTV".

Зазначається, що Кабінет міністрів України продовжив соціальні виплати для ВПО до 1 березня 2024 року.

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, ті зміни, які були заявлені в соціальній програмі з першого лютого, вирішили перенести на місяць. Уряд зміг знайти понад 6 млрд гривень на виплати для ВПО.

"З огляду на зимовий період, труднощі з пошуком роботи і ще низку обставин, ми вирішили з Кабінетом міністрів продовжити виплати абсолютно всім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Ми змогли знайти на це ресурс, це великі гроші, понад 6 млрд грн", — пояснила вона.

Зазначимо, що ВПО щомісяця отримують:

3 000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей до 18 років;

2 000 грн — для всіх інших.

Нагадаємо, що в "Юридичному раднику для ВПО" розповіли, що переселенці можуть отримати не лише допомогу на проживання, а й отримати тимчасове житло. Зокрема, це стосується тих осіб, які залишилися без власного житла через повномасштабну війну.