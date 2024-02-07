В Україні скасують мораторій на митні перевірки: коли контроль на кордоні посилиться

За інформацією представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука, мораторій на проведення митницею документальних перевірок діятиме тільки для тих платників податків, які перебувають на територіях, тимчасово окупованих РФ.

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Слідом за скасуванням мораторію на податкові перевірки, в Україні можуть відновити документальні митні перевірки. Очікується, що це станеться вже з 1 березня 2024 року за ініціативою Кабінету міністрів. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 6 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Як зазначив він, ухвалення законопроєкту про скасування мораторію, що стосується митних перевірок, є одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

відновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;

передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

При цьому планується, що діятиме мораторій на проведення митницею документальних перевірок для платників податків, які перебувають на територіях, тимчасово окупованих Росією або в зоні бойових дій. Кабмін також хоче врегулювати процедуру перевірок, якщо платник змінив своє місцезнаходження.

Новий вид перевірок на митниці

З 29 січня на українському кордоні в рамках пілотного проєкту проводять пост-митний контроль, у рамках якого перевіряють інформацію, зазначену в митній декларації та поданих документах. Зазначається, що митниця може запросити документи, які не подавалися в митне оформлення, але в них є інформація, за допомогою якої можна перевірити зазначені в митній декларації дані.

Застосовується такий вид перевірок лише до митних декларацій, оформлення яких відбулося не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку здійснення такого виду контролю.

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Нагадаємо, раніше в Митній службі пояснювали, які речі можна ввозити українцям, які повертаються додому з-за кордону. Також 31 січня ЗМІ повідомили, що Європейська комісія (ЄК) офіційно запропонувала пролонгувати скасування митних збор ів на сільськогосподарські товари з України до 2024 року.