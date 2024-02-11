Чинним законодавством, а також нормативно-правовими документами КМУ визначаються норми та правила вилучення техніки у громадян та приватних компаній. Проте новий законопроєкт про мобілізацію, який парламент вже ухвалив у першому читанні, вносить певні зміни та уточнення щодо вилучення транспорту. Фокус дослідив, що саме може змінитися, а також якою має бути компенсація в разі вилучення автомобіля з метою доукомплектувати ЗСУ.

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Відомий вже законопроєкт про мобілізацію №10449 народні депутати розглянули та ухвалили у першому читанні 7 лютого. Подальша доля документа — це внесення правок, після чого проєкт знову потрапить на голосування. За попередніми оцінками, ухвалити документ "загалом" депутати можуть вже наприкінці лютого. "Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого (22–24.02), підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", — зазначив народний депутат Ярослав Железняк. Фокус вивчив законопроєкт №10449, щоб з’ясувати, які новації він передбачає у питанні вилучення автомобілів і техніки для потреб ЗСУ.

Забрати техніку: про які види транспорту йдеться та хто ухвалює рішення про вилучення

В Україні питання вилучення майна громадян і бізнесу під час воєнного стану врегульовані законом "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану". Але законопроєкт №10449 вносить певні зміни у чинні норми та правила. Зокрема, зміни, викладені в проєкті, уточнюють, що вилучатися може і водний транспорт. Крім того, проєктом передбачено, що порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначається Кабінетом Міністрів України.

Проєкт №10449 вносить зміни, зокрема уточнює, що вилучати можуть і водний транспорт також Фото: УНИАН

Що важливо і що не зміниться після ухвалення проєкту №10449: виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на умовах їх повернення власникам після оголошення демобілізації.

Відповідно до законодавства, повернути вилучений транспорт можуть через 30 днів після оголошеної демобілізації

Спочатку за процедурою має бути створений Мобілізаційний план — його розробляють місцеві держадміністрації за поданням ТЦК та СП. Саме залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК та СП, а також Центральним управлінням або регіональними органами Служби безпеки України, відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України та розвідувального органу Міністерства оборони України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Вилучати можуть як легковий, так і вантажний транспорт, спецтехніку, а ще — аграрну техніку Фото: УНИАН

Далі, як і в чинному наразі законі, йдеться про приймання-передачу транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації. Для цього потрібні акти приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації, а порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Процедура вилучення автомобілей: що докорінно зміниться

Фактично, майже усе вищезгадане щодо вилучення техніки для ЗСУ вже є у законодавстві. Проте цього разу у проєкті №10449 автори розписали, яке міністерство за що відповідальне. Отже, проєкт вносить конкретику у питання вилучення і доукомплектування технікою ЗСУ.

Відповідно до проєкту №10449:

Міністерство внутрішніх справ України забезпечує подання до ТЦК та СП відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України забезпечують подання до ТЦК відомостей про зареєстровані у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України водні транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів визначає порядок і забезпечує надання до ТЦК відомостей про зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Для потреб ЗСУ в компаній можуть вилучати техніку, яка задіяна на будівництві чи роботах, пов'язаних з комунальним господарством Фото: УНИАН

За словами адвоката АО "Діксі Лекс" Віктора Дрогомирецького, планується закріпити на законодавчому рівні відповідальних за подання до ТЦК та СП відомостей про зареєстровані транспортні засоби за конкретним відомством. Також, продовжує експерт, на період загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, забороняється відправляти до інших областей або за межі території України, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, здавати в оренду, надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою. Така заборона на розпорядження майном — повністю нова норма, якої раніше у законодавстві не було.

Трактори компаній вже допомагають саперам ЗСУ звільняти території від вибухонебезпечних предметів Фото: УНИАН

"Дещо дивним видається положення про заборону відправлення транспортних засобів до інших областей або за межі території України. У випадку, якщо юридична особа надає послуги з міжобласних або міжнародних перевезень, подібна заборона буде мати вкрай негативні наслідки для бізнесу", — розмірковує Олександр Камша, адвокат, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Підписуємо акт: що важливо знати про процедуру вилучення транспорту для потреб ЗСУ

За словами Олександра Камші, залучення під час мобілізації транспортних засобів і техніки повинне оформлюватися відповідним актом приймання-передачі між особою, представниками ТЦК та СП та командиром військової частини, якій передається транспортний засіб або техніка.

Якщо певний транспорт визначений як той, що доукомплектовує ЗСУ, то власникам заборонено вивозити його за межі області чи країни, а також продавати

Що ж стосується компенсації за вилучену в громадян або бізнесу техніку, то зараз чинним залишається Положення про військово-транспортний обов’язок (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1921), яке визначає порядок виконання військово-транспортного обов’язку для задоволення потреб Збройних Сил транспортними засобами і технікою усіх типів і марок вітчизняного та іноземного виробництва, їх повернення під час демобілізації та компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації.

У будь-якого агропідприємства законно можуть вилучити техніку, якщо в цій техніці буде потреба у ЗСУ Фото: УНИАН

"Як передбачено Положенням, право на компенсацію шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації, мають юридичні особи комунальної і приватної форми власності, транспортні засоби і техніка яких залучалися для задоволення потреб військових формувань під час мобілізації. Компенсація шкоди повинна бути здійснена за рахунок коштів державного бюджету протягом п’яти наступних бюджетних періодів після повернення транспортних засобів і техніки", — пояснив Олександр Камша. Тобто фактично транспорт вилучається без попередньої оплати, але власник має право на компенсацію в разі його пошкодження або знищення, і така компенсація може виплачуватись власникові протягом наступних 5 років після оголошення демобілізації.

На компенсацію шкоди в разі знищення вилученої техніки передбачено п'ять років

Важливо пам’ятати, що після ухвалення рішення про примусове відчуження майна обов’язково складається акт. Такий акт має містити наступні відомості:

назву військового командування та органу, що погодив чи ухвалив рішення про примусове відчуження або вилучення майна;

відомості про власника майна (для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код; для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації. Для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) — відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані.

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"Акт підписується власником майна або його законним представником й уповноваженими особами військового командування та органу і скріплюється печатками військового командування або зазначених органів. У разі примусового відчуження майна до акту додається документ з висновком про вартість майна на дату його оцінки. У разі відсутності власника та його законного представника акт про примусове відчуження або вилучення майна складається без їхньої участі. У такому разі власник чи представник має право ознайомитись з актом. Примірник акту та документ про вартість майна вручаються під розписку власнику або його уповноваженому представнику", — зазначив адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний.

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В разі ухвалення законопроєкту №10449, вочевидь, Кабмін буде ухвалювати зміни до вищезгаданого Положення. Проте, ймовірно, більша частина процедури вилучення техніки і транспорту задля потреб ЗСУ навряд чи зазнає змін. Єдине, що Кабмін може передивитися терміни перерахунку власнику транспорту компенсації. Але, так чи інакше, компенсація все рівно буде, адже це питання врегульоване чинним законодавством, а також про надання компенсації йдеться і в новому законопроєкті про мобілізацію, який парламент збирається ухвалити наприкінці лютого.