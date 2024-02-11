Действующим законодательством, а также нормативно-правовыми документами КМУ определяются нормы и правила изъятия техники у граждан и частных компаний. Однако новый законопроект о мобилизации, который парламент уже принял в первом чтении, вносит определенные изменения и уточнения по изъятию транспорта. Фокус исследовал, что именно может измениться, а также какой должна быть компенсация в случае изъятия автомобиля с целью доукомплектовать ВСУ.

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Известный уже законопроект о мобилизации №10449 народные депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении 7 февраля. Дальнейшая судьба документа — это внесение правок, после чего проект снова попадет на голосование. По предварительным оценкам, принять документ "в целом" депутаты могут уже в конце февраля. "То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля (22–24.02), подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", — отметил народный депутат Ярослав Железняк. Фокус изучил законопроект №10449, чтобы выяснить, какие новации он предусматривает в вопросе изъятия автомобилей и техники для нужд ВСУ.

Забрать технику: о каких видах транспорта идет речь и кто принимает решение об изъятии

В Украине вопросы изъятия имущества граждан и бизнеса во время военного положения урегулированы законом "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения". Но законопроект №10449 вносит определенные изменения в действующие нормы и правила. В частности, изменения, изложенные в проекте, уточняют, что изыматься может и водный транспорт. Кроме того, проектом предусмотрено, что порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяется Кабинетом Министров Украины.

Проект №10449 вносит изменения, в частности уточняет, что изымать могут и водный транспорт также Фото: УНИАН

Что важно и что не изменится после принятия проекта №10449: выполнение военно-транспортной обязанности во время мобилизации осуществляется согласно Мобилизационному плану Украины путем бесплатного привлечения транспортных средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований на условиях их возврата владельцам после объявления демобилизации.

В соответствии с законодательством, вернуть изъятый транспорт могут через 30 дней после объявленной демобилизации

Сначала по процедуре должен быть создан Мобилизационный план — его разрабатывают местные госадминистрации по представлению ТЦК и СП. Само привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК и СП, а также Центральным управлением или региональными органами Службы безопасности Украины, соответствующими подразделениями Службы внешней разведки Украины и разведывательного органа Министерства обороны Украины на основании решений местных государственных администраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями.

Изымать могут как легковой, так и грузовой транспорт, спецтехнику, а еще — аграрную технику Фото: УНИАН

Далее, как и в действующем сейчас законе, речь идет о приеме-передаче транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращении после объявления демобилизации . Для этого нужны акты приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническое состояние, остаточная (балансовая) стоимость и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства. Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации, а порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом Министров Украины.

Процедура изъятия автомобилей: что в корне изменится

Фактически, почти все вышеупомянутое по изъятию техники для ВСУ уже есть в законодательстве. Однако на этот раз в проекте №10449 авторы расписали, какое министерство за что ответственно. Таким образом, проект вносит конкретику в вопрос изъятия и доукомплектования техникой ВСУ.

В соответствии с проектом №10449:

Министерство внутренних дел Украины обеспечивает представление в ТЦК и СП сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины обеспечивают представление в ТЦК сведений о зарегистрированных в Государственном судовом реестре Украины и Судовой книге Украины водных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей определяет порядок и обеспечивает предоставление в ТЦК сведений о зарегистрированных тракторах, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных машинах, сельскохозяйственной технике, которая может быть предназначена для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Для нужд ВСУ у компаний могут изымать технику, которая задействована на строительстве или работах, связанных с коммунальным хозяйством Фото: УНИАН

По словам адвоката АО "Дикси Лекс" Виктора Дрогомирецкого, планируется закрепить на законодательном уровне ответственных за представление в ТЦК и СП сведений о зарегистрированных транспортных средствах за конкретным ведомством . Также, продолжает эксперт, на период всеобщей мобилизации транспортные средства, предназначенные для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и находящиеся на воинском учете в ТЦК и СП, запрещается отправлять в другие области или за пределы территории Украины, передавать права собственности на них юридическим лицам или гражданам, сдавать в аренду, предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением. Такой запрет на распоряжение имуществом — полностью новая норма, которой ранее в законодательстве не было.

Тракторы компаний уже помогают саперам ВСУ освобождать территории от взрывоопасных предметов Фото: УНИАН

"Несколько странным представляется положение о запрете отправки транспортных средств в другие области или за пределы территории Украины. В случае, если юридическое лицо предоставляет услуги по межобластным или международным перевозкам, подобный запрет будет иметь крайне негативные последствия для бизнеса", — рассуждает Александр Камша, адвокат, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Подписываем акт: что важно знать о процедуре изъятия транспорта для нужд ВСУ

По словам Александра Камши, привлечение во время мобилизации транспортных средств и техники должно оформляться соответствующим актом приема-передачи между лицом, представителями ТЦК и СП и командиром воинской части, которой передается транспортное средство или техника.

Если конкретный транспорт определен как тот, что доукомплектовывает ВСУ, то владельцам запрещено вывозить его за пределы области или страны, а также продавать

Что же касается компенсации за изъятую у граждан или бизнеса технику, то сейчас действующим остается Положение о военно-транспортной обязанности (утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2000 г. № 1921), которое определяет порядок выполнения военно-транспортной обязанности для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил транспортными средствами и техникой всех типов и марок отечественного и иностранного производства, их возврата во время демобилизации и компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам и технике вследствие их привлечения во время мобилизации.

У любого агропредприятия законно могут изъять технику, если в этой технике будет потребность в ВСУ Фото: УНИАН

"Как предусмотрено Положением, право на компенсацию ущерба, причиненного транспортным средствам и технике в результате их привлечения во время мобилизации, имеют юридические лица коммунальной и частной формы собственности, транспортные средства и техника которых привлекались для удовлетворения потребностей военных формирований во время мобилизации. Компенсация ущерба должна быть осуществлена за счет средств государственного бюджета в течение пяти следующих бюджетных периодов после возвращения транспортных средств и техники", — пояснил Александр Камша. То есть фактически транспорт изымается без предварительной оплаты, но владелец имеет право на компенсацию в случае его повреждения или уничтожения, и такая компенсация может выплачиваться владельцу в течение следующих 5 лет после объявления демобилизации.

На компенсацию ущерба в случае уничтожения изъятой техники предусмотрено пять лет

Важно помнить, что после принятия решения о принудительном отчуждении имущества обязательно составляется акт. Такой акт должен содержать следующие сведения:

название военного командования и органа, который согласовал или принял решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества;

сведения о собственнике имущества (для юридических лиц — полное наименование, местонахождение и идентификационный код; для физических лиц — фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства и идентификационный номер в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков);

сведения о документе, устанавливающем право собственности на имущество (при наличии);

описание имущества, достаточное для его идентификации. Для движимого имущества (наземные, водные и воздушные транспортные средства) — сведения о регистрационном номере транспортного средства, марке, модели, номере шасси, годе выпуска и других регистрационных данных.

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"Акт подписывается собственником имущества или его законным представителем и уполномоченными лицами военного командования и органа и скрепляется печатями военного командования или указанных органов. В случае принудительного отчуждения имущества к акту прилагается документ с заключением о стоимости имущества на дату его оценки. В случае отсутствия собственника и его законного представителя акт о принудительном отчуждении или изъятии имущества составляется без их участия. В таком случае собственник или представитель имеет право ознакомиться с актом. Экземпляр акта и документ о стоимости имущества вручаются под расписку собственнику или его уполномоченному представителю", — отметил адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный.

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В случае принятия законопроекта №10449, очевидно, Кабмин будет принимать изменения в вышеупомянутое Положение. Однако, вероятно, большая часть процедуры изъятия техники и транспорта для нужд ВСУ вряд ли претерпит изменения. Единственное, что Кабмин может пересмотреть сроки перерасчета владельцу транспорта компенсации. Но, так или иначе, компенсация все равно будет, ведь этот вопрос урегулирован действующим законодательством, а также о предоставлении компенсации говорится и в новом законопроекте о мобилизации, который парламент собирается принять в конце февраля.