Сервіс OnlyFans заплатив у держбюджет України понад мільйон доларів

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зазначив, що міжнародні компанії не чекають на настання "граничного строку" та вже сплатили 86% нарахованих податків — 2,17 млрд гривень.

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У четвертому кварталі 2023 року до українського бюджету надійшло 2,513 млрд грн від "податку на Google", що на 421 млн грн більше, ніж у попередньому кварталі. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, завершили декларування за IV квартал 2023 року", — ідеться в повідомленні.

За словами Гетьманцева, за підсумками кварталу ці компанії повинні перерахувати до бюджету 2,513 млрд грн (30,1 млн євро та 34,4 млн доларів). У порівнянні з попереднім кварталом сума надходжень збільшилася на 421 млн грн.

Також нардеп оприлюднив список найбільших платників податків за квартал. Ідеться про:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta;

Wargaming Group;

Netflix.

Зокрема, Гетманцев прокоментував і сплату податків від відомого сервісу OnlyFans.

"А для тих, хто вже традиційно стежить за сервісом OnlyFans, зазначимо, що компанія за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила $1 273,0 тисячі", — зазначив він.

Глава комітету додав, що міжнародні компанії не чекають на настання "граничного строку" та вже сплатили 86% нарахованих податків — 2,17 млрд гривень.

PornHub оштрафували за несплату податків

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев повідомляв, що не всі платники, які оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. За ухилення сплати податку на Google PornHub оштрафували на 5543 долари США.

Тоді, за його словами, сервіс Onlyfans уже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тисячі доларів США.

Водночас, як наголошує Гетманцев, компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф у розмірі 5543 доларів США, і відповідне податкове повідомлення-рішення спрямоване компанії й до Агенства доходу Канади.

Нагадаємо, раніше російські медіа повідомляли, що на популярному сайті для дорослих PornHub з'явилася реклама російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Так громадян намагаються залучити поїхати воювати в Україну.