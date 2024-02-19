Понад 12 тисяч осіб: за рік війни в Україні на 16% зросла кількість мільйонерів, — Гетманцев

Голова комітету ВР із питань фінансів заявив, що 2023 року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан і доходи.

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У 2023 році 12 тисяч 374 українці подали декларації на суму понад 1 млн гривень. Це на 16% більше, ніж у 2022 році. Про це у себе в Telegram повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.

Гетманцев поділився підсумками декларування отриманих у 2022 році громадянами доходів. За його словами, у 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень.

За його словами, значна частина декларацій (112 тисяч) була подана у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444,08 млн гривень.

"Водночас на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали 12 374 особи", — написав Гетманцев.

Він заявив, що кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи. Податкові зобов'язання з податку на сплату до бюджету такими "мільйонерами" визначено в сумі 2 756,0 млн гривень, з військового збору — 526,5 млн гривень.

Гетманцев зазначив, що за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено 4 539,02 млн гривень податку на доходи фізичних осіб, а військового збору — 946,09 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Україні через Естонію передадуть пів мільйона заморожених активів РФ. В американському Мін'юсті зазначили, що відповідні кошти були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості Російської Федерації.