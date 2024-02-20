Уряд Польщі попередив фермерів: протестувальників на українському кордоні запросили до перемовин

Як попередили у польському уряді, повне закриття українського кордону може призвести до скорочення багатьох робочих місць.

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Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський звернувся до польських фермерів перед запланованим на вівторок, 20 лютого, повним блокуванням кордону з Україною. Про це повідомляє Polsat News.

Він попередив, що повне закриття кордону може сприяти зупинці експорту польських товарів до України та, як наслідок, призвести до втрати доходів і скорочення багатьох робочих місць.

Очільник міністерства також закликав протестувальників стежити за тим, щоб їхня діяльність завдавала якнайменше неприємностей суспільству.

Польський уряд хоче угоду з Україною

Міністр сільського господарства зазначив, що Польща планує розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, включивши до неї інші так звані "чутливі" продукти, такі як цукор, птиця, яйця, фрукти, мед, яблучний сік, олії.

Секерський нагадав польським фермерам, що у 2022 році Польща зафіксувала позитивне сальдо торговельного балансу з Україною, яке становило 3,5 мільйона євро.

"У разі торгівлі агропродовольчими товарами вартість експорту з Польщі до України в 2023 році дорівнювала 1,033 млрд євро, а вартість імпорту з України — 1,69 млрд євро, звідси дефіцит — 656 млн євро", — повідомлялося у листі міністра.

Допомога фермерам

Міністр заявив, що "виплату допомоги виробникам кукурудзи та виплату допомоги від посухи планується розпочати на початку березня". Також є попереднє рішення про поновлення видачі кредитів під 2% ліквідності.

Крім того, він нагадав, що Польща вже заборонила ввезення з України зернових, ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки.

Секерський запевнив фермерів, що його відомство хоче розв'язати проблему разом із ними, тож запросив їх до переговорів.

"Ми б хотіли, щоб результатом нашої спільної роботи стала угода про вирішення поточних проблем та розроблення програми на майбутнє", — написав він.

Актуальна ситуація на україно-польському кордоні

Нагадаємо, з 9 лютого польські фермери поновили протести на кордоні з Україною.

Як свідчить інформація Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, найскладніша ситуація з перетином кордону станом на 12:00 20 лютого спостерігається на пункті пропуску "Нижанковичі", де в черзі зосереджено 500 вантажних автомобілів.

Крім того, 20 лютого протестувальники заблокували залізничні колії біля пункту пропуску "Медика — Шегині", розрізали вантажний вагон і висипали на землю українське зерно. На місце інциденту приїхала поліція, після чого фермери розблокували залізничні колії.

Співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув розповів журналістам, що на дії протестувальників ніхто вплинути не може.

Зараз заблокованими для вільного руху вантажівок залишаються ПП "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". На території Польщі в черзі перебувають 3000 вантажівок. Крім вантажного автотранспорту, фіксуються випадки блокування гуманітарних вантажів та пасажирського транспорту.

ДПСУ повідомила про ситуацію в пунктах пропуску станом на 13:20 20 лютого:

"Медика — Шегині" — повністю заблоковано рух вантажівок, без термінів;

"Долгобичув — Угринів" — біля пункту пропуску планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого;

"Зосін — Устилуг" — з 13:00 по 16:00 обмежать рух автобусів, вантажівок та легковиків в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гумандопомогою;

"Корчова — Краківець" — о 21:00 20 лютого планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно;

"Гребене — Рава-Руська" — з 13:00 20 лютого повністю заблоковано рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гумдопомогу;

"Дорогуськ — Ягодин" — до 19:00 очікується повне блокування руху вантажівок в обидвох напрямках.

За даними польського каналу RMF24, у деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною польські аграрії планують посилити блокування. Наприклад, поблизу ПП "Дорогуськ — Ягодин" фермери мають намір повністю заблокувати рух для вантажного транспорту до 19-ї години за київським часом.

У відповідь полякам українські перевізники розпочали мирну акцію протесту на пункті пропуску "Краківець — Корчова" з вимогою не обмежувати проїзд будь-якого типу транспорту. Протести наразі відбуваються біля ПП "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова" та "Шегині — Медика".

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